В Казани выступили победители «Студенческой весны» со всей России
Сегодня в Казани, в концертном зале Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, состоялся первый гастрольный концерт победителей «Студенческой весны» со всей России. Впоследствии артисты посетят Ульяновск, Самару, Ставрополь и Судак.
«В очередной раз новые начинания в стране связаны с Казанью. Неудивительно, что был выбран именно наш город, потому что всё, что связано со „Студенческой весной“, нам очень близко, потому что это бренд страны и республики. Тем более что мы рекордсмены. Более пяти раз ребята из Татарстана брали Гран-при всероссийского конкурса, а также в РТ три раза проводился сам конкурс на уровне страны», — прокомментировал это событие министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.
По мнению главы Минмолодежи республики, концерты «Студенческой весны» по уровню не уступают профессиональным представлениям. При этом Татарстан серьезно представлен среди организаторов мероприятия. В частности, режиссером программы стал Дмитрий Юдин, который многие годы участвует в студенческом конкурсе и уже выигрывал Гран-при всероссийского фестиваля.
В концерте приняли участие студенты — победители по семи творческим направлениям. Это театральное, танцевальное, инструментальное и вокальное направления, журналистика, видео и новое конкурсное направление 2021 года — научный слэм.
Тур проходит с 23 августа по 12 сентября. Первое шоу представили вниманию публики в Казани, далее артисты отправятся в Ульяновск, Самару и Ставрополь. Финальное шоу пройдет в Крыму, в Судаке, на фестивале «Таврида.АРТ» в начале сентября.
Помимо городов, где будут проходить концертные шоу, участники посетят Волгоград и Элисту с культурной программой. Всего гастролеры проедут более 2,5 тыс. километров.