В Казани выступили победители «Студенческой весны» со всей России

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

Сегодня в Казани, в концертном зале Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, состоялся первый гастрольный концерт победителей «Студенческой весны» со всей России. Впоследствии артисты посетят Ульяновск, Самару, Ставрополь и Судак.

«В очередной раз новые начинания в стране связаны с Казанью. Неудивительно, что был выбран именно наш город, потому что всё, что связано со „Студенческой весной“, нам очень близко, потому что это бренд страны и республики. Тем более что мы рекордсмены. Более пяти раз ребята из Татарстана брали Гран-при всероссийского конкурса, а также в РТ три раза проводился сам конкурс на уровне страны», — прокомментировал это событие министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

Фото: © пресс-служба Минмолодежи РТ

По мнению главы Минмолодежи республики, концерты «Студенческой весны» по уровню не уступают профессиональным представлениям. При этом Татарстан серьезно представлен среди организаторов мероприятия. В частности, режиссером программы стал Дмитрий Юдин, который многие годы участвует в студенческом конкурсе и уже выигрывал Гран-при всероссийского фестиваля.

В концерте приняли участие студенты — победители по семи творческим направлениям. Это театральное, танцевальное, инструментальное и вокальное направления, журналистика, видео и новое конкурсное направление 2021 года — научный слэм.

Фото: © пресс-служба Минмолодежи РТ

Тур проходит с 23 августа по 12 сентября. Первое шоу представили вниманию публики в Казани, далее артисты отправятся в Ульяновск, Самару и Ставрополь. Финальное шоу пройдет в Крыму, в Судаке, на фестивале «Таврида.АРТ» в начале сентября.

Помимо городов, где будут проходить концертные шоу, участники посетят Волгоград и Элисту с культурной программой. Всего гастролеры проедут более 2,5 тыс. километров.