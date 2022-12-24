В 2022 году бизнес-омбудсмен РТ получил свыше 3 тыс. обращений от предпринимателей

За 2022 год в Общественную приемную Уполномоченного по защите прав предпринимателей поступило 3 162 письменных и устных обращения. Об этом рассказал бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев на встрече со своими общественными представителями в муниципальных районах и городских округах республики.

Как рассказывал «Татар-информ», большинство жалоб касается текущей предпринимательской деятельности. Абдулганиев отмечал, что за вторую половину сентября тематика обращений несколько изменилась. Так, на первом месте с большим отрывом (35% от общего количества) оказались вопросы взаимодействия с органами муниципальной власти: по договорам аренды, земельно-имущественных отношений, градостроительной политики.

Ранее, летом, был отмечен рост жалоб (12%), связанных с проведением дорожно-ремотных работ и установкой знаков «Остановка запрещена», которые напрямую влияют на деятельность и доход предпринимателей. «Это системная ситуация, с которой мы столкнулись. Муниципалитеты проводили благоустройство, невзирая на то, что [на этих территориях были размещены] стационарные, либо не стационарные торговые и прочие объекты», — пояснил Уполномоченный по защите прав предпринимателей.

Также, по его словам, остается актуальной проблема взаимодействия с кредитными организациями по реструктуризации ранее выданных кредитов, блокировки счетов и операций при расчете с контрагентами.