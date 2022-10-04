Бизнес-омбудсмену Татарстана в этом году поступило 2,3 тыс. жалоб от предпринимателей

По данным на конец сентября в аппарат бизнес-омбудсмена Татарстана поступило 2,3 тыс. обращений предпринимателей, сообщил сегодня Уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев на XII заседании Общественного совета АНО «Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции».

Большинство жалоб касается текущей предпринимательской деятельности. Вместе с тем он отметил, что за вторую половину сентября тематика обращений несколько изменилась. Так, на первом месте с большим отрывом (35 % от общего количества) оказались вопросы взаимодействия с органами муниципальной власти: по договорам аренды, земельно-имущественных отношений, благоустройства территорий, градостроительной политики. .

Летом был отмечен рост жалоб (12 %), связанных с проведением дорожно-ремотных работ и установкой знаков «Остановка запрещена», которые напрямую влияют на деятельность и доход предпринимателей. «Это системная ситуация, с которой мы столкнулись. Муниципалитеты проводили благоустройство, невзирая на то, что [на этих территориях были размещены] стационарные, либо не стационарные торговые и прочие объекты», — пояснил Абдулганиев.

Также, по его словам, остается актуальной проблема взаимодействия с кредитными организациями по реструктуризации ранее выданных кредитов, блокировки счетов и операций при расчете с контрагентами.

«Самые часто задаваемые вопросы, с которых встречи начинаются и на которых они заканчиваются, уже не касаются контрольно-надзорной деятельности: это вопросы кредитования». Кроме того, предприниматели обжалуют действия органов власти и организаций, на которые возложены отдельные государственные полномочия: это служба судебных приставов, ГОСУ РТ, ГАРфонд РТ, ФНС, региональные операторы и других», – заключил он.