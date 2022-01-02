news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
2 января 2022  21:25
Александр Хевронин

В 2021 году в Татарстане благодаря санавиации были спасены 164 человека

news_top_970_100

За прошедший год санитарной авиации Татарстана удалось эвакуировать и спасти жизни 164 человек. На мероприятия было выделено 84,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Санитарная авиация позволяет своевременно обеспечивать население специализированной медицинской помощью. Служба стала доступнее благодаря национальному проекту «Здравоохранение» и подпроекту «Развитие санитарной авиации».

За прошедший год в Татарстане на реализацию нацпроектов было выделено 34,1 млрд рублей из федерального и республиканского бюджетов. Одним из главных достижений 2021 года по национальному проекту «Здравоохранение» является завершение строительства центра детской онкологии, гематологии и хирургии на территории ДРКБ в Казани, который был открыт в июне.

Национальные проекты реализуются в России по инициативе Президента Владимира Путина.  
 

#Минэкономики РТ #Национальные проекты #санавиация минздрава рт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное