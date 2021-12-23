Участникам пресс-конференции с Путиным раздали «серебряные» маски

Журналистам главной пресс-конференции с Президентом России Владимиром Путиным раздали индивидуальные защитные маски, которые обработаны антибактериальным раствором наносеребра. Фотографиями из столичного Манежа поделился главный редактор агентства «Татар-информ» Ринат Билалов.

Это сделано в рамках антиковидных мер. По информации главы агентства, журналистов рассаживают с учетом необходимой дистанции, во всех помещениях установлены санитайзеры.

Также в телеграм-канале «Пул 03» сообщается, что рамках обеспечения антиковидных мер Президент расположится от журналистов на достаточно большом расстоянии. «Рассмотреть, что написано на плакатах, Путину будет непросто», — отмечается в паблике.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что журналисты прошли обработку частицами серебра перед главной пресс-конференцией Путина. Событие назначено на полдень.

