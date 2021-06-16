В 2021 году в Башкирии запланировано благоустройство 140 дворов

В Башкортостане в этом году запланировано благоустройство 140 дворов по программе «Башкирские дворики». Работы будут проведены в 21 муниципалитете республики, сообщает ИА «Башинформ».

Издание со ссылкой на пресс-службу министерства ЖКХ напоминает, что в 2019 году в рамках программы «Башкирские дворики» в республике благоустроили 400 дворовых территорий. На эти цели было израсходовано 1,7 млрд рублей.

В прошлом году в целом по республике установили 186 детских и 116 спортивных площадок. Также в 2020 году было уложено порядка 450 тысяч кв. м асфальтового покрытия и создано более 14 тысяч парковочных мест.

Ранее глава региона Радий Хабиров сообщил, что в 2022 году финансирование программы «Башкирские дворики» будет увеличено. Дизайн-проекты объектов, которые войдут в программу следующего года, необходимо обсудить с жителями до 1 августа. До этого же срока проектно-сметную документацию нужно защитить в министерстве ЖКХ республики.