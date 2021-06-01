Хабиров: Финансирование программы «Башкирские дворики» увеличится

В 2022 году финансирование программы «Башкирские дворики» увеличится. Об этом заявил глава республики Радий Хабиров. Он побывал в селе Чекмагуш, где на месте ознакомился с кардинальными переменами, которые произошли на территории после реализации программы.

«Здесь были лужи, слякоть, разбитый асфальт. В 2020 году мы отремонтировали территорию по программе «Башкирские дворики». На эти цели потратили 21 млн рублей, — цитирует Хабирова ИА «Башинформ».

Глава региона отметил, что он доволен результатом, довольны и жители. «Люди здесь живут простые, настоящие. Они всю жизнь работали, поэтому наш долг — им помогать. Были сложности с бюджетом, но в следующем году финансирование всей программы „Башкирские дворики“ мы увеличим и основные „убитые“ дворы мы сделаем», — написал Хабиров в своем Instagram.

Он также добавил, что от жителей Чекмагуша в адрес республиканских властей поступали просьбы о строительстве в селе бассейна. «Бассейн нужен, будем строить, — заверил Хабиров. — А потом следующий этап — ФОКи и ледовые дворцы».

Ранее глава республики сообщал, что в 16 муниципалитетах Башкирии будут возведены бассейны. В двух районах они уже открыты.

