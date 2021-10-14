В 2021 году общая сумма вложений в развитие авиации в России составит 255 млн долларов

Объем вкладываемых средств для развития российской авиации в этом году составит 225 млн долларов. На эти средства планируется обеспечить субсидии для 417 региональных маршрутов и модернизировать более 60 аэропортов, заявил Президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

«Будет просубсидировано 417 региональных маршрутов внутренних воздушных линий. Модернизируется и аэродромная инфраструктура более 60 аэропортов, включая авиационные центры Дальневосточного федерального округа», — сказал глава государства на Глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту.

Он отметил, что авиации в России отводится особая роль, так как она зачастую служит единственным связующим звеном между отдаленными регионами.

«Поэтому мы многое делаем для поддержки региональных и местных авиаперевозок, прежде всего в интересах жителей Заполярья и Дальнего Востока», — добавил российский лидер.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Правительство РФ дополнительно выделит полмиллиарда рублей на расширение субсидий на авиаперевозки.