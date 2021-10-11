Правительство РФ выделит еще полмиллиарда рублей на расширение субсидий на авиаперевозки

Для финансирования программы субсидий на авиаперевозки Кабинет министров РФ направит дополнительно около полмиллиарда рублей, заявил Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, передает РИА Новости.

«Правительство расширит финансирование программы, которая позволяет жителям Дальнего Востока пользоваться льготными билетами на самолет. Принято решение дополнительно направить авиакомпаниям почти полмиллиарда рублей», — сказал глава Кабмина.

По словам Мишустина, в начале года на эти цели уже было выделено 5 млрд рублей, что позволило жителям из 12 дальневосточных городов сэкономить на перелетах в Москву.

Теперь к этому списку добавили еще два новых маршрута — Читу и Иркутск. Новые меры, принятые Правительством РФ позволят еще 50 тысячам граждан экономить на авиаперевозках.

Мишустин поручил Минтрансу заключить соглашения с авиаперевозчиками, чтобы уже на следующей неделе жители Дальнего Востока смогли приобретать льготные авиабилеты.

«Важно, чтобы билеты со скидками поступили в продажу уже в ближайшее время. Прошу министерство транспорта поторопиться с завершением всех необходимых процедур и заключением соглашений с авиаперевозчиками. Вся организационная работа должна быть выполнена как можно скорее, чтобы не позднее начала следующей недели люди уже могли приобретать такие авиабилеты», — отметил он.