Путин заработал в 2021 году больше 10,2 млн рублей

Президент России Владимир Путин заработал за 2021 год 10 202 616 рублей. Это следует из декларации о доходах, расходах и имуществе главы государства, опубликованной сегодня на сайте Кремля.

По сравнению с 2020 годом доход российского лидера увеличился на 207,9 тыс. рублей — тогда он заработал 9 994 692 рубля.

При этом наибольший доход Президент задекларировал по итогам 2017 года — 18 728 268 рублей. Впрочем, эта сумма включала в том числе и средства от продажи земельного участка в 15 соток, отмечает ТАСС.

Неизменным остался перечень имущества, владение которым декларирует Путин. В собственности Президента по-прежнему находятся квартира площадью 77 кв. метров и гараж площадью 18 кв. метров, две автомобиля «ГАЗ М21 „Волга“», внедорожник «Нива» и прицеп автомобильный «Скиф». В пользовании главы государства также имеются квартира в 153,7 кв. метра и гаражное место на 18 кв. метров.