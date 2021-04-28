В 2020 году «Татнефть» увеличила выпуск нефтепродуктов на 12%, несмотря на ограничения

Несмотря на ограничения по соглашению ОПЕК+, в прошлом году «Татнефти» удалось увеличиться выпуск нефтепродуктов и их реализацию через рознично-сбытовую сеть. Рост составил 12% и 22% соответственно. Такие данные были приведены на заседании совета директоров ПАО, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Мероприятие прошло в Доме Правительства РТ под председательством Президента Татарстана Рустама Минниханова.

Участники заседания изучили данные об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» за I квартал 2021 года, а также утвердили бюджет на май и ознакомились с информацией о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности за прошлый год.

Так, большое влияние на деятельность «Татнефти» в прошлом году оказали ограничения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, а также падение мировых цен на нефть и нефтепродукты, которое было вызвано снижением спроса из-за пандемии Covid-19. Тем не менее группе удалось более чем на 12% увеличить выпуск нефтепродуктов и на 22% — объем их реализации через рознично-сбытовую сеть. Помимо этого, выросли показатели по выпуску шинной продукции — +5%, отпуску тепловой энергии — +15%. Основным инвестиционным проектом «Татнефти» в 2020 году оставалось возведение объектов на комплексе «ТАНЕКО». В частности, для сохранения финансовой устойчивости менеджментом «Татнефти» был предпринят комплекс мер, которые позволили бы раскрыть потенциал, применять перспективные инструменты управления.

Также членам совета директоров представили анализ финансово-экономический показателей «Татнефти» на основе консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2020 год, прошедшей аудиторскую проверку со стороны «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Участники заседания обсудили вопрос о дивидендах по результатам пошлого года и порекомендовали общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов с учетом ранее выплаченных промежуточных по результатам шести месяцев 2020-го.

«Так, по привилегированным акциям они составят 2224% к номинальной стоимости акции; по обыкновенным — 2224% к номинальной стоимости, или 22,24 рубля на каждую привилегированную и обыкновенную акцию (с учетом выплаченного промежуточного дивиденда за шесть 2020 года в размере 9,94 рубля на акцию). Рекомендованный размер дивидендов соответствует минимальному целевому уровню, предусмотренному дивидендной политикой компании», — сообщает пресс-служба Президента РТ.

Лиц, которые имеют право на получение дивидендов по итогам 2020 года, годовому общему собранию акционеров необходимо установить 9 июля текущего года.

Годовое собрание акционеров ПАО «Татнефть» в этом году планируется провести 25 июня в формате заочного голосования.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что в «Татнефти» сменились все руководители нефтегазодобывающего управления (НГДУ).