В «Татнефти» сменились все начальники НГДУ

В компании «Татнефть» сменились все начальники нефтегазодобывающего управления (НГДУ). Об этом сообщает газета «Нефтяные вести».

Новым начальником нефтегазодобывающего управления «Джалильнефть» стал Раис Ахметшин, ранее занимавший должность главного инженера на предприятии. Его коллективу представил лично гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов.

Что касается предыдущего начальника НГДУ «Джалильнефть» Малика Каюмова, то его 26 апреля проводили на заслуженный отдых. Помимо этого, сменились начальники и других НГДУ компании.

Так, ГДУ «Альметьевнефть» возглавил Джамиль Гирфанов, ранее работавший первым заместителем начальника управления по производству — главным инженером НГДУ «Альметьевнефть».

Руководителем НГДУ «Азнакаевскнефть» стал Алмаз Фаритов. До этого он занимал должность первого заместителя начальника управления по производству — главного инженера «Бавлынефти».

При этом «Бавлынефть» возглавил Рустам Гильфанов, который ранее работал руководителем центра единого заказчика производственных услуг в этом же НГДУ. Вадим Гилязов, ранее занимавший пост начальника отдела транспортировки нефти, газа и воды УДНГ департамента добычи нефти и газа СП «Татнефть-Добыча», стал руководителем НГДУ «Елховнефть».

Кроме того, первый заместитель начальника управления по производству — главный инженер «Лениногорскнефти» Ильфат Нурсаетов теперь возглавляет это НГДУ.

Начальником НГДУ «Нурлатнефть» назначен Владислав Куманяев, занимавший до этого должность руководителя отдела транспортного обеспечения управления добычи нефти и газа департамента добычи нефти и газа СП «Татнефть-Добыча».

НГДУ «Прикамнефть» возглавил Игорь Михайлов, ранее работавший первым заместителем начальника управления по производству — главным инженером НГДУ «Прикамнефть».

В НГДУ «Ямашнефть» также произошли кадровые изменения. Теперь им руководит Илшат Садриев — бывший первый заместитель начальника управления по производству — главный инженер «Ямашнефти».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что «Татнефть» вложит 50 млрд рублей в развитие «ТАНЕКО» по соглашению с Минэнерго РФ.