В 17 школах Казани реконструируют пищеблоки по индивидуальным дизайн-проектам

В 17 школах реконструируют пищеблоки, заменят инженерные сети и оборудование, обновят зоны приготовления пищи и обеденные залы по индивидуальным дизайн-проектам. Об этом на деловом понедельнике сообщил директор Департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Казани Илья Коротихин.

«11-й год подряд из республиканского бюджета выделяются средства на капитальный ремонт пищеблоков школ. В текущем году в программу вошли 17 общеобразовательных учреждений, выполняются работы по замене инженерных сетей и оборудования, ремонту зон готовки пищи и обновлению обеденных залов. Общий процент выполнения ремонта пищеблоков на сегодняшний день составляет 68%», — сообщил спикер.

После капремонта количество посадочных мест в школьных столовых увеличится на 510. Так, в гимназии №94 и школе №18 увеличение мест предусмотрено за счёт присоединения дополнительных площадей смежных помещений.

Также при реализации программы отдельное внимание уделяется дизайн проектам обеденных залов, применяется индивидуальный подход с учётом специфики каждой школы.

Коротихин привел в пример ремонт пищеблока школы №18, где располагалось Казанское женское епархиальное училище.

«Ему более 130 лет, оно является объектом культурного наследия, что накладывает ряд ограничений на проведение ремонтных работ. Но при этом при разработке дизайн-проекта архитекторами предложено сохранить исторические арочные своды с интеграцией их в общую концепцию цветовых решений», — уточнил Коротихин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что строительство трех новых школ Казани выполнено на 75%.