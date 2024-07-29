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В 17 школах Казани реконструируют пищеблоки по индивидуальным дизайн-проектам
В 17 школах реконструируют пищеблоки, заменят инженерные сети и оборудование, обновят зоны приготовления пищи и обеденные залы по индивидуальным дизайн-проектам. Об этом на деловом понедельнике сообщил директор Департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Казани Илья Коротихин.
«11-й год подряд из республиканского бюджета выделяются средства на капитальный ремонт пищеблоков школ. В текущем году в программу вошли 17 общеобразовательных учреждений, выполняются работы по замене инженерных сетей и оборудования, ремонту зон готовки пищи и обновлению обеденных залов. Общий процент выполнения ремонта пищеблоков на сегодняшний день составляет 68%», — сообщил спикер.
После капремонта количество посадочных мест в школьных столовых увеличится на 510. Так, в гимназии №94 и школе №18 увеличение мест предусмотрено за счёт присоединения дополнительных площадей смежных помещений.
Также при реализации программы отдельное внимание уделяется дизайн проектам обеденных залов, применяется индивидуальный подход с учётом специфики каждой школы.
Коротихин привел в пример ремонт пищеблока школы №18, где располагалось Казанское женское епархиальное училище.
«Ему более 130 лет, оно является объектом культурного наследия, что накладывает ряд ограничений на проведение ремонтных работ. Но при этом при разработке дизайн-проекта архитекторами предложено сохранить исторические арочные своды с интеграцией их в общую концепцию цветовых решений», — уточнил Коротихин.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что строительство трех новых школ Казани выполнено на 75%.
Фото: скриншот трансляции
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