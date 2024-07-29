Строительство трех новых школ Казани выполнено на 75%

На 75% выполнено строительство трех новых школ в Казани — на улице Родины на 1224 места, в микрорайоне «М-14» на 1224 места и в жилом комплексе «Весна» на 1501 место с бассейном. Об этом на деловом понедельнике сообщил директор Департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Казани Илья Коротихин.

«В образовательных учреждениях предусмотрены столовые, библиотеки, спортивные и актовые залы. Территории школы оборудованы спортивными площадками и зонами отдыха, работы выполнены на 75%», — доложил спикер.

Также ведется возведение пристроя на 270 мест на территории татарской гимназии № 2 им. Ш. Марджани, где будет размещена школа наставничества при КФУ.

Коротихин напомнил, что татарская гимназия № 2 — центр национального образования Республики Татарстан и ресурсная база ВКТ.

«В школе наставничества планируется распространение передового опыта по преподаванию на родном языке для студентов и руководителей национальных школ. В здании предусмотрены учебные кабинеты с современным техническим оснащением и оборудованием», — отметил спикер.

Руководитель исполкома Рустем Гафаров поручил выполнить все работы в срок до 1 сентября.

«В чем мы, конечно же, не сомневаемся. Один из главных аспектов — чтобы все было сделано качественно», — сказал он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что школьников Казани начнут обучать производству и эксплуатации БПЛА.