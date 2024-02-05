Новые санкции ЕС против РФ: ограничение движения дипломатов внутри Шенгенской зоны

Европейские дипломаты заявили, что новый пакет санкций Евросоюза против России очень «символический», так как временные рамки на его утверждение очень жесткие. Планируется, что санкционный пакет примут к 24 февраля, пишет ТАСС со ссылкой на газету Politico.

Согласно данным источников издания, срок, который установили для разработки очередных ограничений, очень маленький, чтобы среди них оказались «какие-то значительные меры». При этом в Евросоюзе хотят принять санкции к дате начала спецоперации, как своего рода политический жест поддержки Украины.

Упор в разработке новых ограничений сделают на борьбе с обходом санкций через третьи страны. Еще ограничения коснутся импорта алюминия и передвижения дипломатов из РФ внутри Шенгенской зоны. При этом в зарубежном издании считают, что запрет импорта алюминия, скорее всего, «встретит серьезное противодействие». Причина – этот металл очень важен для производства самолетов и в строительстве.