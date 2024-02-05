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Политика 5 февраля 2024 16:45

Новые санкции ЕС против РФ: ограничение движения дипломатов внутри Шенгенской зоны

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Европейские дипломаты заявили, что новый пакет санкций Евросоюза против России очень «символический», так как временные рамки на его утверждение очень жесткие. Планируется, что санкционный пакет примут к 24 февраля, пишет ТАСС со ссылкой на газету Politico.

Согласно данным источников издания, срок, который установили для разработки очередных ограничений, очень маленький, чтобы среди них оказались «какие-то значительные меры». При этом в Евросоюзе хотят принять санкции к дате начала спецоперации, как своего рода политический жест поддержки Украины.

Упор в разработке новых ограничений сделают на борьбе с обходом санкций через третьи страны. Еще ограничения коснутся импорта алюминия и передвижения дипломатов из РФ внутри Шенгенской зоны. При этом в зарубежном издании считают, что запрет импорта алюминия, скорее всего, «встретит серьезное противодействие». Причина – этот металл очень важен для производства самолетов и в строительстве.

#санкции #евросоюз #Россия #дипломаты
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