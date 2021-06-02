Новые пляжи появятся в 12 районах Татарстана

В 12 районах республики появятся новые пляжи, еще в четырех – будут оборудованы места массового отдыха, которые в будущем планируется переоборудовать в пляжи. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.

Сейчас на учете в ГИМС РТ находятся 40 пляжей, 26 из них уже готовы к началу сезона.

«На пляж мы просто так не приходим, перед проверкой его готовят органы местного самоуправления. К этому моменту пляж должен быть полностью подготовлен – есть техническая документация, обследовано дно, установлен спасательный пост», – объяснил Венедиктов.

По его словам, в этом году некоторые пляжи приходилось проверять по несколько раз. В Набережных Челнах инспекторы ГИМС нашли несколько нарушений на одном из пляжей, теперь его ждет повторная проверка.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане еще в восьми местах для купания выставят спасательные посты.