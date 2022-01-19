В 1/16 финала Australian Open Вероника Кудерметова сразится с восьмой ракеткой мира

Вероника Кудерметова узнала имя своей соперницы по 1/16 финала открытого чемпионата Австралии по теннису.

Казанской теннисистке предстоит сразиться с восьмой ракеткой мира — представительницей Греции Марией Саккари. Встреча состоится 20 января в 3.00 по московскому времени.

На стадии 1/32 финала третья ракетка России Кудерметова в двух сетах (6:2, 7:5) одолела румынку Елену Габриэлу Рузе. На данный момент Кудерметова располагается на 32-м месте в мировом рейтинге WTA.