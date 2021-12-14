В 11 регионах России растет число больных Covid-19, находящихся под наблюдением медиков

Количество пациентов с коронавирусом, которые находятся под наблюдением врачей, увеличивается в 11 регионах России. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости.

«Сейчас общее количество пациентов, которые находятся под наблюдением составляет 745 тыс. 79,2% от этого количества — это граждане, которые находятся на амбулаторном лечении, остальные — на стационарном», — рассказала Голикова на совещании с Президентом РФ Владимиром Путиным.

«В рамках оказания амбулаторной медицинской помощи снижение количества граждан составило 15%, по стационарной помощи — 10%», — добавила докладчик.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала регионам не снимать действующие антиковидные ограничения.