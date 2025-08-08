УЗИ за пять минут и операция за четверть часа: как спасают зрение в РКОБ Татарстана

К Международному дню офтальмологии корреспондент «Татар-информа» побывал в операционной Республиканской клинической офтальмологической больницы Татарстана и попробовал на себе самые современные обследования зрения. Все они доступны здесь бесплатно – по полису обязательного медицинского страхования.





Распространенность болезней глаз в РТ составляет 8127 случаев на 100 тысяч населения

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Заболевания глаз молодеют»

В Татарстане каждый год регистрируется порядка 400 тысяч случаев заболеваний органов зрения. 250 тысяч пациентов – это взрослые, 150 тысяч – дети. Почти половина из этих диагнозов ставятся впервые. Исходя из этих цифр, распространенность болезней глаз в РТ составляет 8127 случаев на 100 тысяч населения.

В здании Республиканской клинической офтальмологической больницы Татарстана на улице Бутлерова каждый день много пациентов – дети, молодые люди, пожилые.

«Пациентов действительно много. Почему? Одна из основных причин – заболевания глаз молодеют. Это связано с экологией, злоупотреблением гаджетами, стрессами, применением различных лекарственных препаратов и чрезмерным пребыванием на солнце – люди пренебрегают солнцезащитными очками или используют некачественные очки. Стекла должны защищать от ультрафиолета, этот аксессуар создан не только для красоты», – рассказала врач-офтальмолог РКОБ Лейла Тухфатуллина.

Лейла Тухфатуллина: «Заболевания глаз молодеют. Это связано с экологией, злоупотреблением гаджетами, стрессами, применением лекарственных препаратов, чрезмерным пребыванием на солнце» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По словам медика, сегодня к офтальмологам все чаще обращаются молодые пациенты. Они знают о новых технологиях, которые помогут им видеть хорошо. Офтальмологи проводят операции для устранения нарушений рефракции – близорукости, дальнозоркости, астигматизма, выписывают жесткие и мягкие контактные линзы, очки для растущих детей.

Конечно, жители республики стали больше знать о болезнях глаз и их профилактике – способствуют этому и национальные проекты, например «Продолжительная и активная жизнь». Люди стали бдительны, говорят врачи, они обращаются при малейших жалобах или приходят просто провериться.

Корреспондент «Татар-информа» попробовал на себе самые современные обследования зрения, которые доступны в Республиканской офтальмологической больнице бесплатно – по полису обязательного медицинского страхования, по направлению от врача-офтальмолога по месту жительства или при неотложном случае.

Авторефрактометрия – диагностическая процедура, с помощью которой проверяют остроту зрения Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Дом и зарево или отслоение сетчатки и опухоли: что на обследовании видит пациент, а что – врач

Авторефрактометрия – первое исследование, которое нам предстояло. Это диагностическая процедура, с помощью которой проверяют остроту зрения. Она помогает обнаружить близорукость, дальнозоркость и астигматизм.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Исследование может проводить средний медицинский работник. Пациент располагается напротив рефрактометра и фиксирует взгляд на изображении – на доме или воздушном шаре. Врач наводит пучок света по центру зрачка. Далее проводятся все замеры. Весь процесс на оба глаза занимает не более пяти минут. Сразу же после окончания диагностики пациент может получить распечатку с результатами.

Периметрия. Это исследование можно назвать занимательным и интерактивным. Вы смотрите в белый полушар, где по центру горит желтая лампочка, а вокруг маленькие отверстия. Нужно смотреть на огонек, не отводя глаз в сторону, и нажимать кнопку на пульте, когда в отверстиях будут мелькать белые огни.

Периметрия позволяет оценить форму и размеры полей зрения Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Периметрия – один из основных методов диагностики в офтальмологии, который позволяет оценить форму и размеры полей зрения. Исследование является наиболее достоверным, быстрым и безболезненным способом определения изменений в полях зрения при различных заболеваниях глаз.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Периметрия может быть назначена при следующих симптомах:

уменьшение общего поля зрения, появление тоннельного зрения, смещение объектов;

появление темных или слепых пятен в поле зрения;

искажение формы и цвета объектов;

боль в области глаз;

размытые контуры объектов;

ухудшение зрения в условиях низкой освещенности;

ощущение пелены или пленки перед глазами;

выпадение букв при чтении или письме.

Одна из основных функций биометра – расчет параметров искусственного хрусталика Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Оптическая биометрия. Прибор, с помощью которого производят процедуру, одновременно измеряет длину глаза и кривизну роговицы. Одна из основных функций биометра – расчет параметров искусственного хрусталика. Такой хрусталик применяется при операциях по удалению катаракты и при коррекции близорукости и дальнозоркости.

Ультразвуковое исследование глаза позволяет выявить множество различных глазных патологий Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ультразвуковое исследование глаза/УЗИ – высокоточный метод диагностики в офтальмологии, который позволяет выявить множество различных глазных патологий.

Показания для проведения УЗИ глаза следующие:

внутриглазные и внутриорбитальные опухоли;

внутриглазные кровоизлияния;

помутнение хрусталика;

попадание в глаз инородного тела;

подготовка к операции;

послеоперационное наблюдение за состоянием глаза.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Процедура безболезненна. Пациент садится на стул, не закрывая глаз. Врач наносит на веки специальный гель для улучшения контакта датчика. Затем медик просит смотреть вверх, вниз, вправо и влево. Уже через пять минут вы встаете, протираете веки салфеткой и покидаете кабинет.

Благодаря оптической когерентной томографии можно увидеть все слои сетчатки в высочайшем микронном разрешении Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Оптическая когерентная томография. Благодаря исследованию можно увидеть все слои сетчатки в высочайшем микронном разрешении. Это быстрое исследование позволяет осмотреть задний отрезок глаза, зрительный нерв, определить, есть ли атрофия, рассчитать ее площадь. С помощью томографа можно исследовать и роговицу, вплоть до клеток: посчитать их количество, определить, где они находятся, какую форму имеют, как функционируют.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Процедура не требует специальной подготовки и может проводиться без расширения зрачка. Пожалуй, это самое живописное, что можно увидеть на обследовании в РКОБ. На экране пациент должен следить за синим крестиком. Также он видит оранжевый треугольник и зарево. Это не просто красивые фигуры, создающие ощущение, что вы стали терминатором, а продуманная система, которая помогает получить четкие снимки сетчатки.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С помощью ОКТ можно своевременно выявить различные патологии, такие как макулодистрофия, глаукома, диабетическая ретинопатия, макулярный разрыв, центральная серозная хориоретинопатия, атрофия диска зрительного нерва, макулярный отек, микроаневризмы, отслойка сетчатки, сосудистые патологии макулярной области и многие другие.

Биомикроскопия глаза. Осмотр проводится с помощью щелевой лампы. Прибор позволяет исследовать практически все отделы зрительного органа.

Биомикроскопия глаза позволяет выявить новообразованные сосуды, патологии роговицы, конъюнктивы, радужки и век Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Осмотр позволяет выявить новообразованные сосуды, патологии роговицы, конъюнктивы, радужки и век. Также по результатам обследования могут быть диагностированы нарушения хрусталика, в том числе катаракта.

После всех исследований путь лежит в кабинет офтальмолога. Врач подробно объясняет, какие исследования проведены и какие результаты выявлены.

«У офтальмолога нужно наблюдаться ежегодно. Что примечательно, когда через год вы пройдете те же исследования, оборудование позволит автоматически сравнить новые показатели с прошлыми и покажет изменения», – объяснила Лейла Тухфатуллина.

По словам врача, все мы сегодня испытываем колоссальные зрительные нагрузки, так как постоянно используем гаджеты. Смотря на экран телефона или монитора, мы моргаем реже.

«В результате развивается синдром сухого глаза, но с годами этот небольшой дискомфорт может привести к ухудшению состояния роговицы. Выписываю вам только увлажняющие капли. Поводов для переживаний нет, серьезных патологий глаз у вас не выявлено», – сказала Лейла Тухфатуллина корреспонденту «Татар-информа».

За год в Республиканской клинической офтальмологической больнице Татарстана проходит около 35 тысяч операций Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Конвейер на операционном столе

К сожалению, часто люди попадают к офтальмологам с такими болезнями глаз, которые требуют операции. За год в Республиканской клинической офтальмологической больнице Татарстана проходит около 35 тысяч операций. Самое большое количество операций проводят пациентам с катарактой. Корреспонденту «Татар-информа» показали, где эти операции делают.

Пациент, которому предстоит вмешательство, поступает в предоперационную. Анестезиологи узнают его самочувствие, замеряют артериальное давление. Если оно повышено, человеку дадут таблетку и подождут, пока давление не снизится. Только после этого пациента кладут на операционный стол. По словам медиков, бывают случаи, когда операцию переносят.

В первом операционном зале пять столов. У каждого доктора свой пациент. Операционная РКОБ – своего рода конвейер. В среднем вмешательство по катаракте занимает 15 минут, после чего на стол сразу кладут следующего пациента. Весь рабочий день офтальмохирурги проводят в таком ритме.

В среднем вмешательство по катаракте занимает 15 минут, после чего на стол сразу кладут следующего пациента Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Под местным наркозом через маленькое отверстие в глазу происходит измельчение мутного хрусталика ультразвуком и затем имплантация новой искусственной линзы – имплантируют картридж. Так людей спасают от катаракты, и человек снова видит яркие цвета.

«Сегодня катаракта – один из самых распространенных недугов зрения, но мы умеем с ней бороться. Как правило, это операция одного дня – она совершенно безболезненна, а пациент уходит домой уже через пару часов», – объяснила Лейла Тухфатуллина.

Идем в следующий зал, где в полутьме стоят три операционных стола. Свет здесь идет через заклеенные окна и от маленьких хирургических ламп. Здесь царит витреоретинальная хирургия. Сложнейшие операции затрагивают и хрусталик, и сетчатку, и роговицу, и радужку. После такой операции нужно несколько дней восстанавливаться в стационаре клиники.

Витреоретинальные хирурги проводят сложнейшие операции, затрагивают и хрусталик, и сетчатку, и роговицу, и радужку Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«С непростыми случаями в офтальмохирургии мы сталкиваемся часто. Как правило, это неотложные состояния, травмы. Часто к нам попадают люди, которые пострадали при работе с триммером или болгаркой, – призываю надевать средства защиты», – объяснил офтальмохирург РКОБ Артур Усманов.

Многие люди боятся даже представить себе операцию на глаза. Офтальмохирург объяснил: если человек опасается хирургического вмешательства, ему нужно прийти на прием и пообщаться с врачом. Специалист сможет объяснить пациенту, что без операции он может и ослепнуть.

Артур Усманов: «С непростыми случаями в офтальмохирургии мы сталкиваемся часто. Как правило, это неотложные состояния, травмы» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В РКОБ мы часто проводим и комбинированные операции – несколько за один раз. Для чего это делается? Любая операция – своего рода травма для глаза. Если мы за один подход оперируем и глаукому, и катаракту, глаз испытает меньше нагрузки. К тому же комбинированная операция снижает риски осложнений после операции», – рассказал Артур Усманов.