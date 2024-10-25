«Ужесточение неизбежно»: что происходит с инфляцией и почему ЦБ не может ее сбить

Годовая инфляция в Татарстане в сентябре продолжила снижение, до 8,71% – после 8,95% в августе

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Расширение предложения и эффект высокой сравнительной базы

Годовая инфляция в Татарстане в сентябре продолжила снижение, до 8,71% – после 8,95% в августе. В Нацбанке РТ это объяснили расширением предложения некоторых товаров или продуктов, но, главным образом, «эффектом высокой сравнительной базы прошлого года». Проще говоря, математикой – из базы расчетов текущей осени выходят высокие значения осени 2023-го.

В продовольственной рознице динамика замедлилась, после пика в августе (10,58%), но всего до 10,11%. Во многом на это повлияло снижение годового роста цен на мясо птицы – благодаря росту его производства в целом по стране. Подешевели в сентябре помидоры, а вот бананы «несколько подорожали». Дело в том, что годом ранее цены на эти знаковые овощ и фрукт заметно росли, вслед за удорожанием импортных поставок, да еще и при накопленном ослаблении рубля. Но этой осенью те цифры из расчетов выпали.

По данным Волго-Вятского ГУ Банка России, еще в сентябре в макрорегионе прекратилось активное удорожание плодоовощной продукции, которое «вносило значительный вклад в рост цен в предшествующие месяцы».

Многие предприятия сообщили о сокращении производства масла

Очередной пузырь, схожий с подзабытым уже «яичным казусом», по всей видимости, раздувается в группе масел и жиров – годовая инфляция на эти продукты выросла в сентябре в Татарстане до 27,4% (в августе было 22,54%). В Нацбанке РТ не выделяют отдельно динамику по сливочному маслу, но в целом по стране цены на него за год скакнули более чем на 23% (фактически одинаково с динамикой в яйцах). Вице-спикера Госдумы РФ Бориса Чернышова это так сильно обеспокоило, что он написал главе Минэкономразвития РФ Максиму Решетникову письмо с просьбой установить предельную стоимость на такое масло в рознице.

Власти на эту инициативу уже отреагировали – вице-премьер Дмитрий Патрушев даже провел специальное совещение, где было объявлено, что для стабилизации цен был активизирован импорт из ряда стран. Впрочем, у проблемы объективные причины: председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев в комментарии для РБК объяснял, что производители (а вслед за ними и торговые сети) вынуждены повышать цены из-за «комплексного роста издержек в молочном животноводстве, подорожания молочных жиров и ростом спроса на сливочное масло во всех каналах продаж, включая звено оптовых потребителей – производителей кондитерских изделий и системы государственного заказа».

Как бы там ни было, эта ситуация еще долго будет оказывать проинфляционное влияние на продуктовую розницу (наряду с плохим урожаем из-за майских заморозков и весенней засухи, а также скорого завершения действия квоты на беспошлинный импорт мяса кур). Тем более что в октябре многие предприятия уже сообщили о сокращении производства масла, а некоторые, как молочный комбинат «Альметьевский» и другие, и об ограничении объемов поставок в торговые сети. А также об очередном повышении цен. Причина одинаковая – дефицит сырья. В Минсельхозе РФ с этим, правда, не согласны, и ожидают, что производство продуктов переработки молока будет увеличиваться.

Услуги стали дорожать чуть медленнее

В непродовольственной рознице в Татарстане годовая динамика в ценах осталась на уровне августа – 4,79%, что случается редко. Подорожание легковых авто сдерживает наращивание внутреннего производства и расширение импортных поставок. А вот одежда этой осенью дорожает быстрее – производители, как и ранее, переносят в стоимость продукции возросшие затраты – на ткани, фурнитуру, а также оплату труда.

Что касается услуг, то годовой прирост цен в этой сфере в сентябре снизился в Татарстане до 12,71% – после 13% в августе. «Помог» телеком: стоимость пакетов сотовой связи в этом году не менялась, тогда как годом ранее операторы активно повышали цены на свои услуги, компенсируя таким образом рост затрат на закупку и обслуживание телекоммуникационного оборудования из-за накопленного ослабления рубля. Впрочем, в республике ускорилась динамика во всех услугах, связанных с обслуживанием туристов.

До конца года замедление годовой инфляции «окажется небольшим», несмотря на жесткую денежно-кредитную политику (ДКП) и постепенное охлаждение экономики Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Дальнейшее замедление инфляции будет небольшим

По России индекс потребительских цен в сентябре замедлился до 8,63%, с 9,05% в августе. В том числе за счет угасания динамики и в продовольственной – до 9,15% (с 9,72% в августе), и в непродовольственной рознице – до 5,59% (с 6,09%). В услугах замедление проявилось менее выраженно – всего до 11,62%, с 11,73% в последний месяц лета. Таким образом, в отличие от средней температуры по всей РФ, в Татарстане сентябрьский средний результат подпортила та самая стабильность в «непродах».

По оценке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), годовой уровень инфляции, с пиковых значений июля (9,1%), в стране снижается в основном из-за действия «эффекта базы». В рамках же текущих трендов можно говорить, скорее, о стабилизации – «и, скорее, с легкой тенденцией к усилению».

При этом к 21 октября, по данным Росстата, годовой рост цен в целом по РФ замедлился уже до 8,52% (впрочем, неделей раньше было даже меньше). Но вряд ли это устойчиво и надолго, уверены в Райффайзен банке – тем более что остаются высокими «риски всплесков цен на небазовые товары (бензин, авиабилеты, фрукты и овощи и прочие)».

«Кроме того, быстрое снижение годовых темпов летом было во многом связано с эффектом низкой базы из-за переноса индексации тарифов на ЖКХ и транспорт в прошлом году. Сейчас этот эффект полностью ушел из ценовой динамики, что вызовет торможение дезинфляции», – отмечают аналитики.

В ЦБ тоже уже признали, что до конца года замедление годовой инфляции «окажется небольшим», несмотря на жесткую денежно-кредитную политику (ДКП) и постепенное охлаждение экономики.

«Новый импульс дезинфляции может придать только снижение показателей устойчивой инфляции, для чего требуется охлаждение потребительского спроса от достигнутых к середине года уровней. В условиях значительного повышения утильсбора на автомобили и тарифов на коммунальные услуги возвращение инфляции к 4% в 2025 году с большой вероятностью требует дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий», – отмечалось в бюллетене «О чем говорят тренды».

Глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что решение по «ключу» еще не предопределено Фото: duma.gov.ru

Решение по ключевой ставке еще не предопределено?

Стоит отметить, что заседание ЦБ сегодня будет «опорным» – регулятор выйдет на него с обновленными экономическим макропрогнозом и траекторией ключевой ставки. Хотя глава Банка России Эльвира Набиуллина и отмечала, что решение по «ключу» еще не предопределено (при этом ее заместитель Алексей Забокин высказывался гораздо более определенно), аналитики уверены, что выбирать ЦБ в эту пятницу будет между двумя вариантами роста ставки – либо до 20% (как было в феврале 2022-го, но очень недолго), либо до 21%. Сохранение ставки на текущем высоком уровне (19%) вряд ли вообще будет рассматриваться в качестве решения.

В пользу дальнейшего ужесточения ДКП сейчас «играет» масса факторов. Например, продолжают расти инфляционные ожидания как населения, так и предприятий. Да и более важные для ЦБ индикаторы инфляционного давления (месячные темпы роста цен, скорректированные на сезонность и в пересчете на год), а также устойчивые компоненты пока остаются на неприемлемо высоких для регулятора уровнях. И, что самое печальное, не показывают устойчивого снижения.

По итогам сентября по многим сводным показателям устойчивой инфляции, «равно как и по отдельным группам товаров и услуг, в большей степени отражающих устойчивые факторы инфляции», рост цен возрос. Ускорялась динамика в ценах на продукты из молока, особенно на то самое сливочное масло – следствие «переноса возросших издержек в цены, характерный для всей отрасли животноводства». Сильнее обычного скакнула и стоимость образовательных услуг – это уже следствие высокой инфляции, накопленной за год, а также растущего спроса на платное образование. Подорожали услуги зарубежного туризма и транспорта (хотя этим ценам в принципе уже давно свойственна повышенная волатильность, а выделение сезонности из их динамики затруднено).

Все это в целом свидетельствует о том, что расширение внутреннего спроса продолжает превышать возможности наращивания физических объемов предложения, констатировали очевидное в ЦБ. «На сегодняшний день, пожалуй, нет ни одного индикатора, который бы не давал аргументов в пользу жесткости ДКП – помимо инфляции и инфляционных ожиданий за это выступают и высокие темпы кредитования (напомним, что кредиты населению в рублях без учета ипотеки растут более чем на 15% в годовом выражении), и слабый рубль (он находится на годовых минимумах), и более стимулирующая бюджетная политика (напомним, что новый план Федерального бюджета предполагает больший объем стимула)», – добавили в Райффайзен банке.

В ЦБ отмечают, что из-за обилия всевозможных разовых проинфляционных факторов «средний уровень ключевой ставки на прогнозном горизонте должен быть выше, чем был бы без них при прочих равных условиях» Фото: minvr.gov.ru

«ЦБ вынужден держать ключевую ставку на повышенном уровне»

Для того, чтобы возобновить процесс дезинфляции, требуется более сдержанный рост спроса и соответствующая жесткость денежно-кредитных условий, заявили в ЦБ. При сохранении текущих условий по итогам 2024-го годовая инфляция точно превысит июльский прогнозный диапазон 6,5% – 7%. Вернуть уровень ИПЦ к целевому таргету (4%) ЦБ рассчитывает в следующем году, но эта миссия все больше кажется невыполнимой.

В свежем консенсус-прогнозе аналитиков Банка России прогноз по инфляции на 2024 год повышен еще сильнее, до 7,7% (с прежних 7,3%), а на будущий год – до 5,3% (с 4,8%). В Райффайзен банке прогнозируют, что на конец этого года, за счет ужесточения ДКП, инфляция «остынет» лишь до 7,8%.

Сентябрьские данные, заявили в банке, «несколько разочаровывают»: удорожание широкого набора базовых товаров (услуги образования и организаций культуры, рыба, молоко, масло, медикаменты) продолжается. «Такая картина в очередной раз подтверждает уникальную устойчивость инфляционной динамики, а также то, что дальнейшее ужесточение монетарной политики неизбежно», – отмечают аналитики.

По мнению руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольги Беленькой, основной вопрос сейчас – «стоит ли эта игра свеч», то есть нужно ли загонять ключевую ставку еще выше только для того, чтобы вернуть инфляцию к таргету 4% именно в 2025-м?

«При наличии столь сильных проинфляционных факторов ЦБ вынужден держать ключевую ставку на повышенном уровне, чтобы сдерживать инфляцию, однако чем выше реальный уровень ставки, тем важнее баланс между допустимой жесткостью денежно-кредитных условий и скоростью снижения инфляции к цели. Иначе, с учетом инерционности монетарной политики, при дальнейшем наращивании жесткости ДКУ частные компании без большой финансовой «подушки» и связи с государством могут «не пережить» длительный период высоких процентных ставок, и уходить с рынка вместе с частью необходимого обществу предложения товаров и услуг, перераспределяя ресурсы не столько в пользу эффективных предприятий, сколько в пользу компаний, имеющих возможность переложить свои затраты на государство или на потребителя», – отметила Беленькая.

Отметим, что крупный бизнес свое слово уже высказал: основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов в начале октября заявил, что «с текущей ставкой компаниям выгоднее остановить развитие, даже сократить масштаб бизнеса и положить средства на депозит, чем вести бизнес и нести риски, с этим связанные». И что «уровень инфляции в 8 – 9% не несет в себе таких уж серьезных последствий, а ставка ЦБ на текущих уровнях – и уж тем более ее дальнейший рост – тормозит любое развитие».

В ЦБ, правда, считают иначе, и отмечают, что из-за обилия всевозможных разовых проинфляционных факторов «средний уровень ключевой ставки на прогнозном горизонте должен быть выше, чем был бы без них при прочих равных условиях». «Этого можно достичь посредством дополнительного повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, либо более длительного поддержания высокой ставки в предстоящие кварталы, либо комбинацией обоих действий», – заявили в регуляторе.