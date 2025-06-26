Ужесточение наказания и беседы с подростками: как в Татарстане борются с наркотиками

Наркотическая зависимость – серьезная болезнь. Человек, пристрастившийся к наркотикам, рискует лишиться не только здоровья, но и работы, близких, а также может оказаться за решеткой. О борьбе с наркоманией и наркоторговлей в Татарстане говорили сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В Татарстане сегодня созданы все условия для профилактики, раннего выявления и реабилитации пациентов с наркологическими заболеваниями. Так, в 2024 году было проведено 17 140 медицинских наркологических освидетельствований, а в 2025 году – уже 3648. В этом году число выявленных больных наркоманией в Татарстане снизилось на 8,3%», – рассказала заместитель главного врача Республиканского клинического наркологического диспансера РТ Резеда Хаева.

Резеда Хаева Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

По словам медика, в республике действует многоэтапная наркологическая помощь. Функционирует наркодиспансер с филиалами в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске и Нижнекамске.

«Меня беспокоит актуальная проблема новых, так называемых дизайнерских наркотиков. Они тяжелые, сильно бьют по психике. У пациента появляются идеи виновности, бреда и суицидальные мысли», – отметила Резеда Хаева.

Врач считает, что справиться с наркоманией можно лишь общими усилиями разных ведомств. Главное – создать дома атмосферу доверия и научить ребенка говорить «нет», если ему предлагают наркотики.

Полицейские Татарстана увеличивают темпы работы по выявлению преступлений, связанных с наркотиками. Об этом рассказал начальник отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РТ Анвар Каримов.

«В этом году сотрудниками Министерства внутренних дел по Республике Татарстан выявлено более двух тысяч наркопреступлений. 78% выявленных преступлений связаны со сбытом наркотиков. Из незаконного оборота изъято 87 килограммов различных психоактивных веществ, перекрыто 18 каналов поставок», – отметил спикер.

Анвар Каримов Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Он также подчеркнул актуальную проблему участия детей в сбыте наркотиков. За пять месяцев 2025 года полицейские в Татарстане задержали 22 несовершеннолетних за наркоторговлю, 16 из них работали закладчиками.

«Вызывает серьезное беспокойство снижение возрастного порога вовлечения подростков в наркопреступления. В этом году среди задержанных было 5 подростков, не достигших 16-летнего возраста. Министерство внутренних дел РТ подготовило и направило предложение в Государственный Совет о снижении возраста уголовной ответственности за сбыт наркотиков до 14 лет», – отметил Анвар Каримов.

Он добавил, что борьба с пропагандой наркотиков – одно из приоритетных направлений государственной политики.

«Подтверждением этому является то, что с 1 сентября 2025 года устанавливается уголовная ответственность за пропаганду наркотиков, совершенную в сети Интернет. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет», – сообщил Анвар Каримов.

Сейчас за подобные действия предусмотрено административное наказание в виде штрафа. Однако уже осенью реклама наркотиков станет уголовным преступлением.

О том, какие меры по борьбе с наркотиками предпринимают прокуроры Татарстана, рассказал старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере интересов государства Прокуратуры РТ Ринас Ибрагимов.

«С прошлого года прокуратурой начата работа по изъятию орудий преступления. Ими могут быть и транспорт, и помещения. Мы настаиваем на том, чтобы забирать это в пользу государства», – подчеркнул Ринас Ибрагимов.

Так, по приговору Верховного суда РТ у осужденного был конфискован автомобиль марки Honda. С его помощью преступник из Владимира привез в Татарстан три килограмма наркотиков.

«В 2024 году нами принято решение проводить внезапные медицинские осмотры в образовательных учреждениях. Мы уверены: внезапность даст результат в профилактике наркомании», – отметил прокурор.

Ринас Ибрагимов Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Ринас Ибрагимов подчеркнул, что сейчас строго наказывают тех, кто пытается получить права по фальшивым медицинским справкам. Как напоминают сотрудники прокуратуры, наркозависимый водитель представляет собой реальную угрозу жизни окружающих. Примером служит случай с таксистом, который, находясь под действием наркотиков, устроил ДТП на улице Вишневского в Казани.

«Чтобы ребенок не попал в лапы наркотиков, его нужно чем-то занять. У Министерства молодежи есть много вариантов как это сделать», – рассказала первый заместитель министра молодежи РТ Софья Галиева-Мустафина.

Софья Галиева-Мустафина Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Минмоле РТ создают подростковые клубы, где ребята смогут проявить себя в творчестве и выбрать профессию, а также получат помощь психолога.

«У нас много смен в оздоровительных лагерях. В каждой смене мы ведем разговоры о вреде наркотиков», – добавила Софья Галиева-Мустафина.

Ежедневно на телефоны доверия министерства поступают примерно 60 обращений, значительная часть которых касается проблем, связанных с наркотиками. Министерство занимается работой с детьми, находящимися в местах лишения свободы, включая более 50 подростков, содержащихся в следственных изоляторах Татарстана по обвинению в преступлениях по статье 228 УК РФ.

«Дети отмечают, что с ними не общались родители и не объяснили опасность наркотиков. К тому же они жаловались на трудности в трудоустройстве. К сожалению, быстрее нас оказываются те, кто втягивает детей в преступную деятельность. Напомню, что эти же люди затем сдают оступившихся подростков правоохранителям», – добавила спикер.