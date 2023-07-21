Уже в этом году аэропорт Казани нарастит пассажиропоток до рекордных 5 млн человек

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

К концу этого года казанский аэропорт планирует нарастить пассажиропоток до рекордных 5 млн человек. Таким образом, по сравнению с прошлым годом показатель увеличится на миллион пассажиров, заявил первый замгендиректора аэропорта Дмитрий Алиев.

«За первое полугодие перевезена практически половина. Чуть меньше. Потому что, как правило, основной буст дают летние сезоны. <...> Но уже больше 2 млн», – сказал он ТАСС на полях форума «Производительность 360» в Казани.

На рост пассажиропотока влияет, в том числе, увеличение количества внутренних рейсов, пояснил он. Также во многом этот показатель зависит от расширения маршрутной сети по региональным направлениям.

Сегодня загрузка пассажирских кресел на каждом рейсе одной из авиакомпаний, которая преимущественно летает по регионам, возросла до 95-99%, отметил Алиев.

Напомним, ранее «Татар-информ» сообщал, что власти Татарстана планируют нарастить общий пассажиропоток аэропортов республики почти до 7 млн человек в год. В прошлом году воздушным транспортом в республике воспользовались 4,67 млн человек, в 2021 году – 4,57 млн пассажиров.

Кроме того, сегодня стало известно, что строительство третьего по счету терминала международного аэропорта «Казань» предполагается завершить к 2026 году.