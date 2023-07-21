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Строительство третьего терминала аэропорта Казани планируется завершить к 2026 году
Строительство третьего по счету терминала международного аэропорта «Казань» предполагается завершить к 2026 году. Об этом рассказал первый заместитель генерального директора аэропорта Дмитрий Алиев на полях проходящего в столице Татарстана форума «Производительность 360», передает ТАСС.
«Сейчас идет активная стадия проектирования. Мы хотим в этом году его закончить. И 2024-2025 годы уже посвятить именно строительно-монтажным работам. Я думаю, что к 2026 году должен, если ничего не случится, [начать функционировать] <...>. Планы пока такие», — пояснил собеседник федерального агентства.
По словам Алиева, пропускная способность нового терминала составит 3 тыс. пассажиров в час. Имеющиеся мощности не превышают 1,2 тыс. пассажиров в час.
Ранее планировалось завершить проектирование нового терминала в 2024 году. Об этом рассказывал министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов. Он также предполагал, что терминал будет ориентирован в основном на внутренние рейсы.
После ввода нового терминала общая пропускная способность всех терминальных комплексов должна составить 6,5 млн пассажиров в год. Сейчас аэропорт Казани работают с перегрузом: так, при пропускной способности в 2,5 млн пассажиров в год, по данным на конец декабря 2022 года, он обслужил 4 млн человек.
Ⅴ двухдневный федеральный форум «Производительность 360» стартовал в Казани накануне. В нем принимают участие более 500 руководителей крупных и средних компаний из 64 регионов России, о чем сообщал «Татар-информ».
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