Уже треть банков Киргизии приостановила обслуживание карт «Мир»

Более трети киргизских банков — 7 из 23 — приостановили обслуживание российских карт мир. Последним об этом объявил «Кыргызский инвестиционный кредитный банк» (KICB), отмечается на сайте кредитной организации.

«Уведомляем, что с 27 октября 2022 года банк временно приостанавливает обслуживание карт платежной системы „Мир“», — отмечается в заявлении без указания причин.

Помимо KICB карты российской платежной системы пока не обслуживаются коммерческими банками «Кыргызстан», «Бакай-банк», «Доскредобанк», «Компаньон», «Банк Азии», а также государственным «Айыл-банк».

Ранее Нацбанк республики сообщил, что не станет вмешиваться в работу кредитных организаций страны по данному вопросу.

Напомним, что банки разных стран начали приостанавливать работу с картами «Мир» после угроз США о введении санкций. Так, обслуживание приостановлено банками в Турции, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане.