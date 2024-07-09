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Через центр «Батыр» контракт с Минобороны заключили более двух тысяч человек
27 июня 2024 года казанскому центру по отбору на контрактную службу «Батыр» исполнился один год. За этот период через центр было оформлено 2,1 тысячи контрактов с Министерством обороны РФ. Об этом сообщил руководитель центра Владислав Кузнецов.
«Мы существенно снизили время заключения контракта: с трех месяцев до одного дня. За это время размер единовременной выплаты достиг 1,5 миллиона рублей. Кроме того, тем, кто заключает контракт в Татарстане, выдается дополнительное обмундирование и вещевое имущество», – рассказал он.
Владислав Кузнецов подчеркнул, что многие граждане принимают решение о заключении контракта, руководствуясь патриотическими мотивами, а не стремлением к финансовой выгоде.
О том, с кем подпишут контракт, а кому откажут, о выплатах и льготах для контрактников, об оформлении документов за сутки и без очередей, читайте в материале: Глава центра «Батыр»: «Сегодня подписываешь контракт с Минобороны, завтра ты уже военный».
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