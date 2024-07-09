news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
СВО 9 июля 2024 14:55

Через центр «Батыр» контракт с Минобороны заключили более двух тысяч человек

Скопировать ссылку
Через центр «Батыр» контракт с Минобороны заключили более двух тысяч человек
Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

27 июня 2024 года казанскому центру по отбору на контрактную службу «Батыр» исполнился один год. За этот период через центр было оформлено 2,1 тысячи контрактов с Министерством обороны РФ. Об этом сообщил руководитель центра Владислав Кузнецов.

«Мы существенно снизили время заключения контракта: с трех месяцев до одного дня. За это время размер единовременной выплаты достиг 1,5 миллиона рублей. Кроме того, тем, кто заключает контракт в Татарстане, выдается дополнительное обмундирование и вещевое имущество», – рассказал он.

Владислав Кузнецов подчеркнул, что многие граждане принимают решение о заключении контракта, руководствуясь патриотическими мотивами, а не стремлением к финансовой выгоде.

О том, с кем подпишут контракт, а кому откажут, о выплатах и льготах для контрактников, об оформлении документов за сутки и без очередей, читайте в материале: Глава центра «Батыр»: «Сегодня подписываешь контракт с Минобороны, завтра ты уже военный».

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru. Заключить контракт с Министерством обороны РФ можно в любом городе или районе республики. Для этого необходимо оставить заявку по телефонам: 8 (800) 222-59-00 (для жителей Татарстана и других регионов РФ), 117 (для жителей РТ), прийти в военкомат или пункт отбора.
#служба по контракту #батыр
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2