Через центр «Батыр» контракт с Минобороны заключили более двух тысяч человек

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27 июня 2024 года казанскому центру по отбору на контрактную службу «Батыр» исполнился один год. За этот период через центр было оформлено 2,1 тысячи контрактов с Министерством обороны РФ. Об этом сообщил руководитель центра Владислав Кузнецов.

«Мы существенно снизили время заключения контракта: с трех месяцев до одного дня. За это время размер единовременной выплаты достиг 1,5 миллиона рублей. Кроме того, тем, кто заключает контракт в Татарстане, выдается дополнительное обмундирование и вещевое имущество», – рассказал он.

Владислав Кузнецов подчеркнул, что многие граждане принимают решение о заключении контракта, руководствуясь патриотическими мотивами, а не стремлением к финансовой выгоде.

О том, с кем подпишут контракт, а кому откажут, о выплатах и льготах для контрактников, об оформлении документов за сутки и без очередей, читайте в материале: Глава центра «Батыр»: «Сегодня подписываешь контракт с Минобороны, завтра ты уже военный».