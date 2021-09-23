Узбекистанцы проголосуют на выборах Президента республики в 20 районах Татарстана

24 октября пройдут выборы Президента Республики Узбекистан. В этот день избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени во всех шести генеральных консульствах РУ в России: в Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке, а также в Посольстве Узбекистана в Москве.

Как отметил генеральный консул Узбекистана в Казани Фариддин Насриев, все граждане Узбекистана, постоянно или временно проживающие в Приволжском федеральном округе, смогут проголосовать за того или иного кандидата в генеральном консульстве по адресу: город Казань, улица Спартаковская, дом 6.

«Но мы понимаем, что далеко не у каждого узбекистанца, проживающего даже в Татарстане, будет возможность приехать в Казань для того, чтобы проголосовать. Поэтому с 14 по 20 октября будет проводиться досрочное голосование. Это делается для создания более благоприятных условий для граждан Узбекистана, а также охвата большего количества избирателей», – рассказал Насриев.

В этот период будут сформированы выездные комиссии. Они будут посещать места, где проживает, работает и учится наибольшее количество узбекистанцев.

Генеральным консульством Республики Узбекистан в Казани определены более 70 точек для проведения досрочного голосования на выборах Президента РУ. В частности, в Татарстане будут сформированы участки в 20 районах, в том числе в больших городах республики.

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