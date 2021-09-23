Фариддин Насриев: «Выборы президента Узбекистана впервые пройдут с изменениями»

В Узбекистане 24 октября пройдут выборы Президента республики. Генеральный консул Узбекистана в Казани Фариддин Насриев рассказал ИА «Татар-информ» о порядке проведения избирательной кампании, а также о том, как узбекистанцы, проживающие за рубежом, смогут принять участие в голосовании.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

― Фариддин Бадриддинович, грядет важное политическое событие для Узбекистана – выборы Президента республики. В Татарстане также развернутся избирательные участки для граждан Узбекистана. Расскажите, как будет организован процесс голосования?

― Выборы Президента Узбекистана состоятся 24 октября 2021 года, однако сама избирательная кампания стартовала 23 июля. Уполномоченные представители партий уже получили мандаты для участия в заседаниях Центра избирательной комиссии. В настоящее время идет подготовка к выборам.

Выборы президента Узбекистана в этом году впервые пройдут с учетом изменений и дополнений, внесенных в Избирательный кодекс Республики Узбекистан. Эти новшества, как ожидается, значительно усилят межпартийную конкуренцию, повысят прозрачность процессов. Существенно это повлияет не только на участников гонки, но и на электорат. В том числе, на граждан, оказавшихся за рубежом.

Все совершеннолетние узбекистанцы, временно или постоянно проживающие за рубежом, могут быть включены в список избирателей Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Так, например, все совершеннолетние узбекистанцы, временно или постоянно проживающие за рубежом, могут быть включены в список избирателей независимо от того, находятся они на консульском учете в диппредставительствах республики или нет. Отмечу, что ранее голосовать на выборах могли только те узбекистанцы, которые состоят на консульском учете в иностранном государстве.

Для того, чтобы воспользоваться своим правом, не позднее чем за 15 дней до дня голосования нужно в письменной форме обратиться в участковые избирательные комиссии при диппредставительствах Узбекистана за рубежом или направить электронное заявление через официальный сайт МИД республики. Для оформления потребуется только паспорт.

Далеко не у каждого узбекистанца, проживающего в Татарстане, будет возможность приехать в Казань для того, чтобы проголосовать. Поэтому с 14 по 20 октября будет проводиться досрочное голосование Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

― Где развернутся избирательные участки в РФ?

― Избирательные участки будут открыты 24 октября с 8.00 до 20.00 по местному времени во всех шести Генеральных консульствах Республики Узбекистан в РФ: в Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке, а также в Посольстве Узбекистана в Москве.

― Выходит, что граждане Узбекистана, проживающие в любой точке Приволжского федерального округа, смогут проголосовать только в Казани?

― Наше Генеральное консульство территориально находится в городе Казань, но покрывает весь Приволжский федеральный округ. И все граждане Узбекистана, проживающие в Приволжском федеральном округе (это 14 регионов РФ), постоянно и временно находящиеся здесь, в этом округе, могут прийти на голосование и дать свой голос за того или иного кандидата в нашем консульстве по адресу: город Казань, улица Спартаковская, дом 6.

Но мы понимаем, что далеко не у каждого узбекистанца, проживающего даже в Татарстане, будет возможность приехать в Казань для того, чтобы проголосовать. Поэтому с 14 по 20 октября будет проводиться досрочное голосование. Это делается для создания более благоприятных условий для граждан Узбекистана, а также охвата большего количества избирателей.

В этот период будут сформированы выездные комиссии. Они будут посещать места, где проживает, работает и учится наибольшое количество узбекистанцев.

― В каких точках расположатся выездные комиссии?

― В результате проведенных переговоров с администрацией и представителями регионов Приволжского федерального округа, Генеральным консульством Республики Узбекистан в Казани определены более 70 точек для проведения досрочного голосования на выборах Президента Республики Узбекистан. В частности, в Татарстане будут сформированы участки в 20 районах, в том числе, в больших городах республики.

На выборы будут направлены наблюдатели со всего мира. В их числе - уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

― Будет ли допущено общественное наблюдение за проведением выборов?

― На выборы будут направлены наблюдатели со всего мира. В их числе - уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская. Она тоже изъявила желание и получила приглашение быть наблюдателем на выборах.

Также на сегодняшний день для освещения выборов Президента Республики Узбекистан аккредитовано 962 представителя СМИ, 48 из которых зарубежных.

― За кого смогут проголосовать граждане Узбекистана?

― Кандидатур в этой избирательной компании будет пять — представляющий Либерально-демократическую партию (УзЛиДеп) – Шавкат Мирзиёев, Социально-демократическую партию «Адолат» – Бахром Абдухалимов, Демократическую партию «Миллий тикланиш» – Алишер Кадиров, Народно-демократическую партию – Максуда Ворисова и Экологическую партию Узбекистана – Нарзулло Обломуродов.

В период избирательной кампании для всех претендентов будут созданы равные условия и здоровая конкурентная среда.

Выборы президента будут проведены на основе конституционных норм и международных избирательных стандартов в соответствии с Избирательным кодексом Узбекистана.

В Татарстане будут сформированы участки для досрочного голосования в 20 районах, в том числе, в больших городах республики Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

― В связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией, какие меры будут предприняты в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции?

― Мы рекомендуем нашим гражданам приходить на избирательные участки в одноразовых масках и перчатках. Со своей стороны, также на входах будут организованы пункты выдачи одноразовых масок.

Фото на анонсе: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»