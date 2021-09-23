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23 сентября 2021  08:42

Фариддин Насриев: «Выборы президента Узбекистана впервые пройдут с изменениями»

В Узбекистане 24 октября пройдут выборы Президента республики. Генеральный консул Узбекистана в Казани Фариддин Насриев рассказал ИА «Татар-информ» о порядке проведения избирательной кампании, а также о том, как узбекистанцы, проживающие за рубежом, смогут принять участие в голосовании.

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Фариддин Насриев: «Выборы президента Узбекистана впервые пройдут с изменениями»
Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

― Фариддин Бадриддинович, грядет важное политическое событие для Узбекистана – выборы Президента республики. В Татарстане также развернутся избирательные участки для граждан Узбекистана. Расскажите, как будет организован процесс голосования?

 Выборы Президента Узбекистана состоятся 24 октября 2021 года, однако сама избирательная кампания стартовала 23 июля. Уполномоченные представители партий уже получили мандаты для участия в заседаниях Центра избирательной комиссии. В настоящее время идет подготовка к выборам.

Выборы президента Узбекистана в этом году впервые пройдут с учетом изменений и дополнений, внесенных в Избирательный кодекс Республики Узбекистан. Эти новшества, как ожидается, значительно усилят межпартийную конкуренцию, повысят прозрачность процессов. Существенно это повлияет не только на участников гонки, но и на электорат. В том числе, на граждан, оказавшихся за рубежом.

Все совершеннолетние узбекистанцы, временно или постоянно проживающие за рубежом, могут быть включены в список избирателей

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Так, например, все совершеннолетние узбекистанцы, временно или постоянно проживающие за рубежом, могут быть включены в список избирателей независимо от того, находятся они на консульском учете в диппредставительствах республики или нет. Отмечу, что ранее голосовать на выборах могли только те узбекистанцы, которые состоят на консульском учете в иностранном государстве.

Для того, чтобы воспользоваться своим правом, не позднее чем за 15 дней до дня голосования нужно в письменной форме обратиться в участковые избирательные комиссии при диппредставительствах Узбекистана за рубежом или направить электронное заявление через официальный сайт МИД республики. Для оформления потребуется только паспорт.

Далеко не у каждого узбекистанца, проживающего в Татарстане, будет возможность приехать в Казань для того, чтобы проголосовать. Поэтому с 14 по 20 октября будет проводиться досрочное голосование

Фото: ©  Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Где развернутся избирательные участки в РФ?

 Избирательные участки будут открыты 24 октября с 8.00 до 20.00 по местному времени во всех шести Генеральных консульствах Республики Узбекистан в РФ: в Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке, а также в Посольстве Узбекистана в Москве.

― Выходит, что граждане Узбекистана, проживающие в любой точке Приволжского федерального округа, смогут проголосовать только в Казани?

 Наше Генеральное консульство территориально находится в городе Казань, но покрывает весь Приволжский федеральный округ. И все граждане Узбекистана, проживающие в Приволжском федеральном округе (это 14 регионов РФ), постоянно и временно находящиеся здесь, в этом округе, могут прийти на голосование и дать свой голос за того или иного кандидата в нашем консульстве по адресу: город Казань, улица Спартаковская, дом 6.

Но мы понимаем, что далеко не у каждого узбекистанца, проживающего даже в Татарстане, будет возможность приехать в Казань для того, чтобы проголосовать. Поэтому с 14 по 20 октября будет проводиться досрочное голосование. Это делается для создания более благоприятных условий для граждан Узбекистана, а также охвата большего количества избирателей.

В этот период будут сформированы выездные комиссии. Они будут посещать места, где проживает, работает и учится наибольшое количество узбекистанцев.

В каких точках расположатся выездные комиссии?

 В результате проведенных переговоров с администрацией и представителями регионов Приволжского федерального округа, Генеральным консульством Республики Узбекистан в Казани определены более 70 точек для проведения досрочного голосования на выборах Президента Республики Узбекистан. В частности, в Татарстане будут сформированы участки в 20 районах, в том числе, в больших городах республики.

На выборы будут направлены наблюдатели со всего мира. В их числе - уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская

Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Будет ли допущено общественное наблюдение за проведением выборов?

― На выборы будут направлены наблюдатели со всего мира. В их числе - уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская. Она тоже изъявила желание и получила приглашение быть наблюдателем на выборах.

Также на сегодняшний день для освещения выборов Президента Республики Узбекистан аккредитовано 962 представителя СМИ, 48 из которых зарубежных.

За кого смогут проголосовать граждане Узбекистана?

 Кандидатур в этой избирательной компании будет пять — представляющий Либерально-демократическую партию (УзЛиДеп) – Шавкат Мирзиёев, Социально-демократическую партию «Адолат» – Бахром Абдухалимов, Демократическую партию «Миллий тикланиш» – Алишер Кадиров, Народно-демократическую партию – Максуда Ворисова и Экологическую партию Узбекистана – Нарзулло Обломуродов.

В период избирательной кампании для всех претендентов будут созданы равные условия и здоровая конкурентная среда.

Выборы президента будут проведены на основе конституционных норм и международных избирательных стандартов в соответствии с Избирательным кодексом Узбекистана.

В Татарстане будут сформированы участки для досрочного голосования в 20 районах, в том числе, в больших городах республики

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

В связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией, какие меры будут предприняты в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции?

Мы рекомендуем нашим гражданам приходить на избирательные участки в одноразовых масках и перчатках. Со своей стороны, также на входах будут организованы пункты выдачи одноразовых масок.

Фото на анонсе: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

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