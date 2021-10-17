Узбекистанцы из Тукаевского района РТ поучаствовали в выборах Президента своей страны

Фото: газета «Светлый путь»

Граждане Узбекистана, проживающие в Тукаевском районе Татарстана, приняли участие в выборах Президента своей республики. Об этом пишет газета «Светлый путь».

На территории Тукаевского района зарегистрированы 97 граждан Узбекистана. При этом 93 из них уже отдали свои голоса в Доме дружбы народов «Родник» в Набережных Челнах.

Выборы Президента Республики Узбекистан состоятся 24 октября. Сейчас проходит досрочное голосование, оно продлится до 20 октября. Генеральное консульство Узбекистана в Татарстане сформировало избирательные участки в 20 районах и в крупных городах республики.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что, согласно предварительным данным, свои голоса на стационарных избирательных участках отдали около 1 тыс. граждан Узбекистана, проживающих в Набережных Челнах.