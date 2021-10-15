В Набережных Челнах прошло досрочное голосование на выборах Президента Узбекистана

На следующей неделе, 24 октября, состоятся выборы Президента Республики Узбекистан. Граждане этой страны, проживающие или временно находящиеся в Республике Татарстан, в том числе и в Набережных Челнах, смогли заранее отдать свои голоса. Об этом пишут «Челнинские известия».

Накануне в Автограде работали стационарные избирательные участки. Для комфорта голосующих они были расположены в разных частях города. Раньше остальных, в 6.30, открылся участок для голосования в здании «КАМАЗжилбыта».

Кроме того, работал пункт в Инжиниринговом центре КФУ по адресу: пр. Мира, д. 13а. Еще одним местом для голосования стал избирательный участок в Доме дружбы народов «Родник».

Помимо этого, узбекистанцы голосовали в здании татарской гимназии №2, а с 19 до 20 часов — в учреждении «Челны Логистик».

По предварительным данным, свои голоса на стационарных избирательных участках отдали около 1 тыс. граждан Узбекистана, проживающих в Набережных Челнах.