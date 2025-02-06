«Увы, это не панацея»: врачи объяснили, как работает онковакцина и кому она поможет

Онковакцина не будет работать как прививка против гриппа и не убережет от заболевания, зато в теории сможет помочь тем, кто уже болен меланомой. О том, как работает онковакцина, чего ожидать от исследований и почему ее можно применять именно против рака кожи, «Татар-информу» объяснили врачи-онкологи и ученые.





НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи в сентябре планирует начать применение онковакцины для лечения первых пациентов

Фото: © «Татар-информ»

Что такое онковакцина?

На днях стало известно, что НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи в сентябре 2025 года планирует начать применение разрабатываемой онковакцины, которая имеет перспективы.

Директор центра Александр Гинцбург рассказал, что вакцина от онкозаболеваний, которую создают под его руководством, будет персонализирована – препарат будет изготавливаться индивидуально для каждого пациента.

А помощь в создании вакцины окажет искусственный интеллект, который проанализирует характеристики опухоли и предложит схему будущего лекарства. На основе этих данных специалисты смогут создать вакцину всего за неделю. Вакцина предназначена для больных меланомой.

«Мы привыкли, что вакцина – это профилактика. Это немного не то. Не придумали еще такого препарата против рака, чтобы, как от ОРВИ, можно было создать популяционный иммунитет и онкопатология не трогала бы нас», – объяснил «Татар-информу» главный онколог Приволжского федерального округа, директор Казанской государственной медицинской академии, член-корреспондент РАН Рустем Хасанов.

Рустем Хасанов: «Применяются технологии вакцин, когда мы стимулируем собственный иммунитет и это убивает раковые клетки в организме» Фото: © «Татар-информ»

В случае же с онковакциной речь идет о способе лечения рака, а не о профилактике. Принцип вакцины – это стимулирование иммунитета человека, именно на этом построен метод действия онковакцины.

«Мы должны понимать, что в организме здорового человека измененные клетки опухоли на ранних этапах их появления удается обнаружить и уничтожить благодаря работе иммунной системы. Но это происходит не всегда. Вот здесь на помощь и может прийти технология персонифицированных мРНК-вакцин. Препарат предназначен для конкретного пациента и для его конкретной опухоли, поскольку для производства берутся измененные и здоровые клетки этого человека, при анализе которых выявляются мутации, вызванные неоантигенами.На их основе и готовится препарат. Именно поэтому одна вакцина не может производиться для всех», – добавил главный онколог ПФО.

Он отметил, что бояться использования искусственного интеллекта не стоит, ведь уже давно в исследованиях используют математическую обработку данных, без нее никак.

Говорить о том, что в сентябре все желающие смогут использовать эту онковакцину, нельзя. В этот период только начнутся клинические исследования на пациентах Фото: © «Татар-информ»

Пока еще идут клинические испытания

Говорить о том, что в сентябре все желающие смогут использовать эту онковакцину, нельзя. В этот период только начнутся клинические исследования на пациентах.

«Любой препарат, когда он рождается и получает путевку в жизнь, проходит стадии клинических исследований. Сначала идет доклиническая фаза – это пробирки, потом испытания на животных. И только получив предварительный результат, исследования проводятся в человеческой популяции на добровольцах», – объяснила агентству онколог Республиканского клинического онкологического диспансера, доцент кафедры онкологии, хирургии и паллиативной помощи КГМА Гузель Мухаметшина.

Исходя из опыта проведения сотен клинических исследований, доктор добавила, что, скорее всего, будут достаточно строгие критерии отбора участников – всех, кто хочет, не возьмут. Для лечения будут выбираться пациенты по определенным критериям. Это необходимо, чтобы увидеть достоверные результаты.

«Мы с нетерпением ждем такого препарата – это очень заманчивый способ лечения. Учитывая, что вакцины института Гамалеи имели очень хороший эффект во времена коронавируса, я считаю, наши российские вакцины противоковидные были лучшими. Если эти и другие технологии будут использованы для лечения онкологических больных, это будет безусловным прорывом», – отметила врач.

Гузель Мухаметшина: «Мы с нетерпением ждем такого препарата – это очень заманчивый способ лечения» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Гузель Мухаметшина подчеркнула, что методика создания такого препарата очень сложная. Такие эксперименты в мире уже проводились много лет назад – коллеги из зарубежных стран не смогли добиться желаемого эффекта. Но стоит учитывать, что наука за годы шагнула далеко вперед.

«Берется конкретная опухоль конкретного пациента, в данном случае это меланома или метастаз меланомы. Берутся опухолевые клетки, определенным образом обрабатываются, и против конкретно этих раковых клеток получается вакцина для конкретного пациента», – объяснила онколог.

«Я верю в современную науку, но понимаю, что все идет шаг за шагом»

Изучением лечения вакцинами ученые и целые институты занимаются давно, но до сих пор этот опыт не перешел в широкую практику.

Рустем Хасанов рассказал, что сейчас такими исследованиями совместно занимаются Центр им. Гамалеи, Московский научно-исследовательский онкологический институт имени Герцена и НМИЦ онкологии имени Блохина. А также НМИЦ радиологии Минздрава России вместе с Институтом молекулярной биологии имени Энгельгардта. Принцип создания вакцин у них разный, но в обоих случаях еще не проведены клинические испытания на добровольцах.

Все больше онкологий находят на ранних стадиях благодаря диспансеризации Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я не хочу разочаровывать общество, мне тоже хочется хороших, эффективных препаратов. Я верю в современную науку, но я понимаю, что все идет шаг за шагом. От чего-то мы сможем эти препараты использовать и ряду больных мы поможем. Но сказать, что это панацея, нельзя. К сожалению, рак коварен. Ведь столько было брошено сил и средств за последние 50 лет, а это огромные средства, но рак все равно живет», – отметил он.

Благодаря современным методам диагностики и лечения в Татарстане увеличилась продолжительность жизни людей с онкологическими заболеваниями. Все больше онкологий находят на ранних стадиях благодаря диспансеризации.

Почему именно меланома?

Врач онкодиспансера объяснила, что на меланоме проводят исследование именно потому, что эта болезнь очень сильно зависит от иммунитета. И на сегодня самое эффективное ее лечение – это иммунотерапия. Препарат будет помогать активировать собственный иммунитет на борьбу с опухолью.

«И это очень успешно. Кроме зарубежных препаратов есть и наши отечественные, которые уже прошли все стадии исследований и сегодня применяются на практике. Причем российская компания выпустила не аналог зарубежного препарата, а произведена наша собственная молекула», – заметила доктор.

На меланоме проводят исследование именно потому, что эта болезнь очень сильно зависит от иммунитета Фото: © «Татар-информ»

Гузель Мухаметшина выразила надежду, что разработанная персонализированная вакцина будет работать еще эффективнее, но об этом врачебное сообщество узнает только после того, как пройдут все исследования.

Она добавила, что, возможно, онковакцину будут использовать и после операции по удалению меланомы – для профилактики рецидива. А именно эта опухоль, к сожалению, довольно часто возвращается.

«Надо смотреть правде в глаза – рак коварен»

По словам директора КГМА, исследования подтверждают, что эти вакцины готовятся для каждого пациента. Успешнее всего они ведут себя при меланоме, есть случаи удачного лечения при раке почки.

«Но, к сожалению, то, что годится для одного человека, не подходит для другого. Говорить о том, что эти вакцины начнут применять и мы покончим с раком любой локализации вообще, не стоит», – отметил он.

Рустем Хасанов подчеркнул: безусловно, хотелось бы, чтобы этот способ в будущем помог от других видов онкологических заболеваний, например от рака крови, груди, колоректальных опухолей. Но эти виды рака имеют неоднородную природу, у этих опухолей разные степени защиты. Внутри рака могут быть клетки разной природы, лекарство может убить одни и не затронуть другие, именно поэтому зачастую онкологи назначают несколько видов терапии.

«Неправильно будет сказать, что мы придумали такое лекарство, что человек примет эту волшебную пилюлю и все будет хорошо, причем настолько, что ему даже не надо будет собой заниматься, на профосмотры ходить» Фото: © «Татар-информ»

«Надо смотреть правде в глаза – рак коварен. Неправильно говорить, что создано такое универсальное лекарство, и прием волшебной пилюли решит все проблемы, и все будет хорошо, причем настолько, что излишне проходить профосмотры. К сожалению, это не так. Профилактика, ведение здорового образа жизни, движение, прогулки, ходьба, плавание, правильное питание, здоровый сон, хорошая улыбка, общение, семейное благополучие – это прекрасно работает от любых болезней, в том числе от рака», – подытожил главный онколог ПФО.