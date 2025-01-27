Осенью в России пациенты начнут получать вакцину от рака

В сентябре начнется применение онковакцины для лечения первых пациентов. Об этом РИА Новости заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

В России ведется разработка нескольких лекарственных средств против рака, одно из которых создается в Центре Гамалеи.

Ранее Гинцбург информировал агентство, что вакцина от онкозаболеваний, создаваемая под его руководством, будет персонализирована – препарат будет изготавливаться индивидуально для каждого пациента. Помощь в создании вакцины окажет искусственный интеллект, который проанализирует характеристики опухоли и предложит схему будущего лекарства. На основе этих данных специалисты смогут создать вакцину всего за неделю.

«Согласно тому плану дорожной карты, который мы представили в Минздрав, но окончательно он пока не утвержден, мы должны получить в конце августа разрешение, чтобы в сентябре можно было начать лечить людей», – сказал Гинцбург. Он добавил, что вакцина предназначена не только для больных с первичной меланомой, но и для тех, кто уже прошел определенные этапы терапии.