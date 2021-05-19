Уволили полицейского, который «слил» видео допроса расстрелявшего казанскую школу

После того, как в Сети появились кадры первого допроса 19-летнего Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе, была назначена служебная проверка.

Выяснилось, что запись была сделана в отделе полиции «Гвардейский», куда сразу же после задержания был доставлен Галявиев. Найти сотрудника полиции, который сделал видео, помогли записи с камер, установленных в отделе.

Известно, что полицейского уволили, а начальника ОП, который не уследил за подчиненным, понизили в должности и лишили премии.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 11 мая в казанской гимназии № 175 произошла стрельба. 19-летний Ильназ Галявиев вошел в школу с оружием и убил 9 человек, семеро из которых дети.