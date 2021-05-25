Уволена заведующая челнинским детсадом, вымогавшая процент с фотографа

В Набережных Челнах уволена заведующая детсадом, которая требовала «свой процент» с фотографа, нанятого родителями для съемок.

Соответствующее распоряжение сегодня подписал руководитель исполкома Челнов Фарид Салахов. В документе говорится, что заведующая лишилась своей должности в связи с утратой доверия.

Инцидент произошел в одном из дошкольных учреждений Автограда. Как сообщил фотограф в социальных сетях, руководитель детсада заявила ему, что должна получить от него процент за работу на «ее территории».

«Приглашайте к себе домой и зарабатывайте. На моей территории работают только за процент либо оказывают услугу в виде работ или приобретению чего-либо», — говорится в переписке, опубликованной фотографом.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что прокуратура Набережных Челнов организовала проверку этой информации.