Прокуратура проверяет информацию, что заведующая детсада в Челнах вымогала деньги

В соцсетях и СМИ появилась информация, что якобы заведующая одного из детских садов Набережных Челнов вымогает деньги у фотографа. Переписку с руководителем дошкольного учреждения выложил в Сеть сам пострадавший. Из текста следует, что заведующая требует у мужчины процент за работу на «ее территории». В противном случае она грозится «переслать информацию о недобросовестном операторе коллегам».



Как сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, прокуратура Набережных Челнов организовала проверку указанной информации.

