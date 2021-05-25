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Ру Тат
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25 мая 2021  08:45
Полина Шевчук

Прокуратура проверяет информацию, что заведующая детсада в Челнах вымогала деньги

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В соцсетях и СМИ появилась информация, что якобы заведующая одного из детских садов Набережных Челнов вымогает деньги у фотографа. Переписку с руководителем дошкольного учреждения выложил в Сеть сам пострадавший. Из текста следует, что заведующая требует у мужчины процент за работу на «ее территории». В противном случае она грозится «переслать информацию о недобросовестном операторе коллегам».
    
Как сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, прокуратура Набережных Челнов организовала проверку указанной информации.
 

#Прокуратура РТ #прокурорская проверка #вымогательство
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