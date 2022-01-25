Уволили кондуктора, который прокатился на крыше троллейбуса в Казани

На днях в соцсетях появился видеоролик, на котором водитель троллейбуса грубо нарушает ПДД – он совершает маневр на красный свет, а на крыше троллейбуса находится человек. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс»

Водитель и кондуктор троллейбуса были установлены. Шофера лишили всех премий, а кондуктора, который и был тем человеком на крыше транспорта, за неоднократные нарушения правил безопасности уволили.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани наказали водителя троллейбуса, который возил на крыше человека.