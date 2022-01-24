Оштрафовали водителя, который перевозил человека на крыше троллейбуса в Казани

Сотрудники ГИБДД увидели в социальных сетях видео, на котором на перекрестке улиц Татарстан и Тукая человек едет на крыше троллейбуса, при этом держа в руках штанги троллейбуса.

Автоинспекторы установили личность водителя – им оказался 32-летний казанец. Он объяснил, что попросил кондуктора отсоединить штанги, чтобы развернуться на перекрестке на автономном ходу.

На мужчину состаивли два административных материала: за проезд на красный и нарушение правил перевозки пассажира. На кондуктора также составили материал за нарушение ПДД пассажиром. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.