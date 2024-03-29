«Увлекательная магия стекла»: в Свияжске открылась выставка проекта «Лезем в бутылку»

В музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» состоялось открытие выставки «Из бутылки» художественно-экологического проекта «Лезем в бутылку».

«Этот проект стал новым видом деятельности для всех участников команды, но магия стекла всех настолько увлекла, что теперь трудно представить, что мы когда-то жили без этого занятия, несмотря на все возникающие сложности. Очень интересно погружаться в технологический процесс и историю стеклодувного дела, стекольной промышленности в России, которая, к сожалению, на данный момент находится в сильнейшем упадке», — рассказала «Татар-информу» руководитель проекта Юлия Нуреева.

Суть проекта заключается в целенаправленном сборе в специальные контейнеры стеклянных бутылок, которые сортируются, очищаются и расплавляются в гутной печи для изготовления сувенирной продукции и арт-объектов.

Напомним, в 2022 году коллектив свияжского заповедника получил грантовую поддержку Фонда Потанина в конкурсе «Креативный музей». Это позволило приобрести 2 печи — для работы с жидким стеклом и для отжига готовых изделий, необходимые инструменты, а также провести обучение команды.

Знакомство с ремеслом стеклодува началось с нуля — одним из мастеров стал айтишник Марат Прошкин, а вторым — Александра Смирнова, она работает со стеклом в технике лэмпворк. Команда проекта прошла обучение в нескольких мастерских Санкт-Петербурга, в Свияжске и в одной из мастерских города Никольск Пензенской области, некогда знаменитым стекольным заводом Бахметьевых.

За время реализации проекта было собрано около 1,5 тонн бутылок, переработано более 700 кг стекла, проведено 30 показательных мастер-классов для посетителей. Более 100 сувениров из стекла купили гости Свияжска в музейном магазине с января этого года.

После завершения проекта «Лезем в бутылку» в мастерской «Дом стекла» продолжится создание сувениров и проведение мастер-классов для гостей Свияжска.

Выставка будет работать до 8 апреля.