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Как в жерле вулкана: Свияжск раскалил печь для мастер-классов по выдуванию ёлочных шаров
В новогодние праздники гости острова смогут увидеть, как расплавленные стеклянные бутылки обретают новую жизнь, превращаясь в елочные игрушки – яблоки, баклажаны, классические шары... Некоторым посчастливится не только увидеть стекольное шоу, но и попробовать себя в роли стеклодува. О том, как перерождается стекло, – в репортаже «Татар-информа».
Как в жерле вулкана – 1150 градусов
Жар, как в жерле вулкана, – 1150 градусов. Но вместо лавы раскаленное, текучее и тягучее стекло, а на выходе не пемза, а авторские кувшинчики, вазы, кружки, медальоны, мини-изразцы, цветы, а в преддверии Нового года теперь еще и елочные шары. Музей-заповедник «Остров-град Свияжск» к новогодним праздникам запустил показательные мастер-классы по их выдуванию.
Сырьем служат стеклянные бутылки, которые с лета на острове щепетильно собирают сотрудники музея и местные жители и которые свияжцы просят привозить гостей для своей стеклодувной мастерской. Их расплавляют, чтобы придать стеклу новую форму и назначение. Дом стеклодува, напомним, появился в Свияжске этим летом – благодаря тому, что музей-заповедник выиграл грантовый конкурс «Креативный музей» фонда Потанина, заявив на него проект «Лезем в бутылку».
Увидеть шоу стеклодувов можно будет дважды в день с 25 декабря по 8 января (исключая последний день уходящего года и первый день 2024 года). Билетов на «зрительские» места на сеанс в стеклодувной мастерской планируется около 24, колдовать со стеклом перед глазами гостей будут двое стеклодувов – Александра Смирнова и Марат Прошкин.
Когда проект выиграл грант около 3 млн рублей, музей закупил две печи, мастера прошли интенсивный курс обучения в Санкт-Петербурге и «полезли в бутылку». Теперь плавят и выдувают стекло, помогая друг другу или работая, каждый над своим изделием. Так появилась в Татарстане в цифровом XXI веке единственная стеклодувная мастерская.
Тяжелые и небьющиеся?
Среди первых елочных украшений из переработанного стекла – баклажан, яблоки и классические шары. Игрушки получаются прозрачные, достаточно тяжелые и, поскольку это не штамповка, а ручной труд, разного размера.
Научиться выдувать елочные шары примерно одинакового размера и более легкие – первая задача для Александры и Марата в ближайшее время. Но у тяжелых елочных шаров есть свой несомненный плюс, о котором пока с осторожностью говорят стеклодувы: бутылочное толстое стекло существенно более прочное, а потому разбить такую игрушку, случайно уронив, вероятность меньше. Как признался Марат, он случайно ронял такой шар на пол стеклодувной – шар не разбился.
Свияжские стеклодувы принципиально работают именно с битым стеклом. А оно считается сложным материалом, потому что быстро остывает.
«В работе со стеклом счет идет на секунды, но стекло всегда можно подогреть», – оптимистично пояснил Прошкин.
Стеклодувы XXI века
Недавно освоенное стеклодувное ремесло Марат Прошкин совмещает в музее-заповеднике с должностью заместителя директора по информатизации. Александра Смирнова по образованию филолог, но различным рукотворчеством в качестве ремесленника занимается давно, в том числе работала со стеклом, но в другой технике.
«Как-то увидела видео о технике лэмпворк, понравилось – освоила и сидела сама плавила, радовалась жизни. Потом узнала, что здесь будет такой проект, – пришла. Правда, оказалось, что здесь техника совершенно другая и объединяет ее с лэмпворк только стекло. Но я освоила и ее и работаю. У себя дома я распродала все материалы для творчества, которые не касаются стекла, – стекло стало моей жизнью. Сейчас я понимаю, что хочу заниматься только им», – рассказала Александра.
Изделия стекольных дел мастеров, в том числе елочные шары, можно будет приобрести как сувенир из Свияжска. Пока музей-заповедник решает, как это организовать юридически, а также рассматривает возможность для участников мастер-классов самим попробовать создать елочное украшение из расплавленного стекла.
Видео: © Оксана Романова / «Татар-информ»
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