С начала этого года Роспотребнадзор Татарстана отсудил для потребителей почти 100 млн рублей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Юлия Булатова.

«Управление активно использует механизмы судебной защиты. За девять месяцев этого года мы приняли участие более чем в тысяче судебных заседаний. Нами подано 165 исков в защиту прав потребителей. Общая сумма взысканных средств стабильно высокая – почти 100 миллионов рублей», – сказала Булатова.

Четыре миллиона из этой суммы – это компенсация морального вреда, добавила она.