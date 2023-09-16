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Утверждены нормативы затрат для госучреждений Татарстана
В Татарстане утверждены нормативные затраты отдельных государственных учреждений республики на 2024–2026 годы. Соответствующее постановление Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
В частности, Академия наук РТ будет тратить на проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, а также на иные цели в общей сложности более 355,5 млн рублей в год.
В свою очередь ГБУ «Безопасность дорожного движения» сможет направлять на проведение мероприятий по обеспечению БДД, взвешивание большегрузных фур и другие цели почти 1 млрд 644,3 рублей ежегодно.
Наименьшие ежегодные затраты на государственные работы предусмотрены для Билярского лесхоза — свыше 1,5 млн рублей. Наибольшие — как раз для ГБУ «Безопасность дорожного движения».
В целом ежегодные затраты государственных учреждений Татарстана должны составить примерно 4,7 млрд рублей.
Кроме того, этим же постановлением утверждены нормативные затраты на государственные услуги, предоставляемые этими учреждениями, и на количество этих услуг, оказываемое в течение года.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Кабмин Татарстана увеличил нормативные затраты Национального музея РТ и Института развития образования РТ.
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