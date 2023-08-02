Кабмин увеличил нормативные затраты Нацмузея и Института развития образования РТ

В Татарстане увеличены нормативные затраты Института развития образования, Национального музея и двух учреждений республиканского Минздрава на 2023 год. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Так, на проведение прикладных научных исследований института в новой версии предусмотрено 44 753 795 рублей — на 668 тыс. больше, чем планировалось ранее.

Увеличились и расходы на сохранение, реставрацию, безопасность, изучение экспонатов Нацмузея РТ и создание новых выставок. Теперь на эти цели предусмотрено 18 869 450 рублей — на 370 тыс. больше.

Еще два учреждения связаны с Минздравом Татарстана — диспетчерский центр и новая статья — Республиканский медицинский библиотечно-информационный центр.

В затраты первого из учреждений введена дополнительная статья — административное обеспечение деятельности организации (управление проектами), на которую выделено 12 880 240 рублей. Незначительно увеличилось финансирование обеспечения детей специальными и молочными продуктами питания (на 9,3 тыс.). На ведение информационных ресурсов и баз данных — на 2,565 млн больше.

На новый пункт — Республиканский медицинский библиотечно-информационный центр — выделено 12 439 800 рублей.