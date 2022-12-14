Опубликован график ОГЭ на 2023 год

В 2023 году девятиклассники будут сдавать основной государственный экзамен с 24 мая по 1 июля (основной этап). Об этом говорится в приказе Минпросвещения, появившемся на официальном портале правовой информации.

«Утвердить следующее расписание проведения основного государственного экзамена (далее — ОГЭ) в 2023 году», — отмечается в документе.

По опубликованному графику ОГЭ стартует с экзаменов по истории, физике и биологии (24 мая). Затем (30 мая) школьники сдадут обществознание, информатику, географию и химию.

2 и 3 июня состоятся экзамены по иностранным языкам, 6-го числа — по русскому языку, 9-го — математике. Сразу несколько предметов запланированы на 14 июня: это литература, физика, информатика, география, 17 июня — обществознание, биология, химия. Затем до 1 июля в документе указаны резервные дни для сдачи.

Кроме того, школьники смогут сдать экзамены досрочно — на это им отведено время с 21 апреля по 16 мая. Дополнительный период ОГЭ состоится с 4 по 23 сентября. Все экзамены стартуют в 10 утра по местному времени.