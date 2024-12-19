Утвержден комплекс мер по реализации послания Минниханова на 2025 год

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Правительство РТ разработало комплексный план действий по реализации послания Раиса Татарстана Рустама Минниханова Государственному Совету республики на 2025 год. Документ утвержден постановлением Кабинета Министров РТ.

План включает в общей сложности 250 пунктов, разбитых на три блока: «Общеполитическая ситуация», «Обеспечение устойчивого развития экономики» и «Забота о людях и развитие человеческого капитала».

Первая часть комплексного плана действий самая обширная — она включает 103 пункта, многие из которых связаны с оказанием поддержки участникам специальной военной операции. В частности, речь идет о предоставлении мер социальной поддержки участникам спецоперации и их семьям, социальном обслуживании ветеранов и член семей бойцов (в том числе — погибших), медицинской реабилитации, оказании юридической и психологической помощи.

Кроме того, к этому блоку отнесены: подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (включая открытие памятников), организация работы с молодежью (в том числе — разработка Стратегии развития молодежной политики и содействие проведению реконструкторских фестивалей), противодействие экстремизму (в частности, разработка регламента обмена информацией для предотвращения вовлечения молодежи в деструктивную деятельность и профилактической работы), организация выборов Раиса РТ и проведение мероприятий по укреплению сотрудничества с Китаем (например, международного форума «РОСТКИ»).

Сюда же включены реставрация объектов на территории Казанского Богородицкого монастыря (включая церковь Николы Тульского), проработка вопросов по началу строительства Соборной мечети Казани, проведение конкурсов для учителей родных языков, диктантов на родных языках, международных олимпиад по русскому и татарскому языкам.

Вторая часть комплексного плана действий, экономическая, включает 108 пунктов. В частности, речь идет об оказании помощи компании «Татнефть» в организации производства технологической цепочки «Параксилол-ТФК-ПЭТФ» и строительстве комплекса по переработке зерна мощностью 250 тыс. тонн в год, контроле за реализацией проекта АО «ТАНЕКО» по запуску второй установки гидрокрекинга мощностью 1,2 млн тонн в год, создании олефинового комплекса на «Нижнекамскнефтехиме», наращивании производство полиэтилена и гексена-1 на «Казаньоргсинтезе», завершении строительства ГК «СИБУР» НИОКР-центра в Казани и научно-учебного кампуса в Нижнекамске, строительстве комплекса по производству аммиака и карбамида на «Аммонии 2.0» в Менделеевске.

Кроме того, данный блок предполагает начало серийного производства электромобиля «Атом», завершение строительства корпусов цеха механической обработки, агрегатной и окончательной сборки на КАЗ имени С. П. Горбунова, проведение испытаний роботизированной коробки передач А1310, сертификацию импортозамещенной версии вертолета «Ансат-М», освоение производства легкого вертолета Ми-34М1 и так далее.

Предусмотрены и иные мероприятия по обеспечению устойчивого развития экономики, включая помощь в получении мер поддержки, содействие торговле и улучшению положения агропромышленного комплекса, работу по подготовке кадров (например, предоставление грантов и проведение конкурсов).

К третьей части, социально-политической, отнесен 41 пункт комплексного плана действий. Среди них — строительство, реконструкция и капитальный ремонт социальных объектов, разработка мастер-плана Альметьевской агломерации, создание молодежных экстрим-парков в районах Татарстана, модернизация коммунальной инфраструктуры, разработка стандарта по обеспечению жилых комплексов соцобъектами, завершение строительства платной трассы Алексеевское — Альметьевск, моста через Каму на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов и второго этапа платного участка Вознесенского тракта в Казани, а также реконструкции Горьковского шоссе, проектирование нового пассажирского терминала аэропорта столицы РТ.

Помимо этого, запланированы: проведение Всероссийского форума учителей татарского языка и литературы «Туган тел», реализация республиканского проекта «Физико-математический прорыв», внедрение корпоративной демографической политики, организация археологических экспедиций по исследованию средневековых тюрко-татарских городов за пределами республики и прочие мероприятия.