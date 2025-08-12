Утром в Ульяновской области сбили три украинских БПЛА

Сегодня утром дежурные средства ПВО уничтожили три украинских дрона в Ульяновской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«C 07.30 до 08.20 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: три – над территорией Ульяновской области и один – над территорией Белгородской области», – говорится в сообщении.

Пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Алексей Русских. В регионе продолжает действовать ранее введенный режим беспилотной опасности. В Ульяновском аэропорту для обеспечения безопасности полетов Росавиация также ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Отметим, что на территории Татарстана с 7:25 по московскому времени действует режим «Беспилотная опасность».

Угроза атаки БПЛА объявлена в Казани, Елабуге, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. Жителей просят принять меры безопасности и спуститься в укрытия.

В аэропортах Казани и Нижнекамска объявлен режим «Ковер». Как сообщает Росавиация, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.