Утром в Казани пройдет крестный ход – как изменится движение транспорта в центре города

4 ноября в Казани пройдет крестный ход – верующие пройдут по центру города с чудотворным образом Казанской иконы Божией. На время события от Благовещенского собора до Богородицкого монастыря изменится схема движения транспорта – проезд по некоторым дорогам будет ограничен.

Изменения коснутся трех маршрутов автобусов — №22, 28, 89 — и будут действовать в обоих направлениях движения.

Так, автобусы №22 будут ехать по Кремлевской дамбе – площади Тысячелетия – Лево-Булачной – ул. Пушкина – ул. Горького – ул. Н. Ершова и далее по маршруту; в обратном – по ул. К. Маркса – ул. Пушкина – Право-Булачной – площади Тысячелетия – Кремлевской дамбе.

Автобусы №28 начнут двигаться по схеме «ул. К. Маркса – ул. Пушкина – Право-Булачная – площадь Тысячелетия – Кремлевская дамба» и далее по маршруту, а №28а будут ходить по маршруту «Кремлевская дамба – площадь Тысячелетия – Лево-Булачная – ул. Пушкина – ул. Горького – ул. Н.Ершова».

Автобусы №89 будут курсировать от ул. К. Маркса – ул. Пушкина – Право-Булачная – по площади Тысячелетия – Кремлевской дамбе, а в обратном направлении – от Кремлевской дамбе – к площади Тысячелетия – Лево-Булачной – ул. Пушкина – ул. Горького – ул. Н.Ершова и далее по маршруту.

Как отметил на деловом понедельнике начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями исполкома Казани Ильнур Шакиров, проезжая часть по маршруту крестного хода будет временно перекрыта до 13.00.

Как ранее сообщил «Татар-информ», в этот день общественный транспорт будет курсировать по графику выходного дня. Напомним, что 4 ноября, День народного единства, является в России нерабочим праздничным днем.