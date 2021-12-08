Утром в Казани из-за метели на дорогах образовались 10-балльные пробки

Сегодня утром из-за сильной метели в Казани образовались пробки в 10 баллов. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», самое затрудненное движение сейчас наблюдается на улицах Амирхана, Технической, Зорге, проспект Победы.

Фото: сервис «Яндекс.Пробки»

Кроме того, красным цветом отмечены дороги в центре города, Горьковское шоссе, Мамадышский тракт и прочие улицы.

Фото: сервис «Яндекс.Пробки»

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что из-за метели в Татарстане временно закрыли движение междугородних автобусов.