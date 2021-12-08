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Происшествия
8 декабря 2021  08:15
Павел Климчак

Из-за метели в Татарстане временно закрыли движение междугородних автобусов

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Из-за метели 8 декабря в Татарстане временно закрывают движение междугородних автобусов до улучшения погодных условий.

По прогнозам синоптиков, сегодня в республике ожидается снег, метель с ухудшением видимости, а также сильный ветер и гололедица на дорогах.

Республиканская Госавтоинспекция призывает водителей без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов. В случае нештатных ситуаций на дороге обращайтесь по телефону 8(843)5-333-888 или 8(843)291-91-74.

#гибдд #метель #непогода #ограничение движения
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