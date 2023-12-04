Профессор КФУ рассказала, как спасти Голубые озера

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Уникальный природный объект – Голубые озера Татарстана – утратили лазурный цвет и постепенно теряют прозрачность. Негативные изменения происходят из-за высокой антропогенной нагрузки. Об этом «Татар-информу» сообщила заведующая кафедрой природообустройства и водопользования Института управления, экономики и финансов КФУ Нафиса Мингазова.

«Голубые озера сточные – очень редкий тип, их воды высокоминерализованные, сульфатные, содержат сероводород, они лечебные. Уникальные природные свойства формируют голубой цвет на фоне высочайшей оптической прозрачности. Раньше озера были голубыми в любую погоду, в любое время года», – сказала она.

Однако в последние годы ученые заметили, что этот лазурный цвет стал исчезать. Прежний цвет сохранился лишь на Большой Голубом, в пучине, небольшими кусочками. По данным Мингазовой, озера в летний период посещает до 5 тыс. человек в день, а в жару – еще больше. Люди купаются и, несмотря на запреты, катаются на сапбордах. Спикер уверена, что озера нужно закрыть для купальщиков на пять лет, оставив возможность окунуться в студеную воду лишь в определенных местах.

Подробнее читайте в материале «Татар-информа» «Утратили цвет и прозрачность»: как сохранить Голубые озера в Татарстане?».