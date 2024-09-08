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Чтобы родная республика жила: Мухаметшин выступил на концерте у «Чаши»
Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин поприветствовал зрителей большого концерта ко дню выборов в татарстанский парламент. Празднование развернулось на сцене рядом с Центром семьи «Казан».
«Вот таким большим концертом мы подводим итоги и завершаем избирательную кампанию. Доложу вам, что кампания в Татарстане прошла успешно — никаких инцидентов, непоняток. Люди пришли с удовольствием. У нас в Татарстане почти 3 миллиона избирателей, 17,7 тысячи проголосовали впервые», — подвел итоги Мухаметшин.
Также он поблагодарил участников избирательной кампании, наблюдателей и журналистов.
«Утомлять не буду! У вас сегодня концерт, именитые певцы и музыканты, которые вас также хотят поблагодарить. С праздником! Дай бог, чтобы родная республика жила!» — заключил глава парламента.
Напомним, что в 20.00 в Татарстане завершилось голосование на выборах депутатов Государственного Совета РТ VII созыва. С 7.00 в республике работали 2760 избирательных участков, в частности 42 – в местах временного пребывания. По данным на 18.00, в голосовании приняли участие более 63% от общего числа избирателей в РТ.
Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Избирательные участки будут работать до 20.00. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.
ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации». Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.
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