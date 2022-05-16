Уткин высмеял «Матч ТВ» за ляп с двойником Дзюбы в прямом эфире телеканала

Известный журналист Василий Уткин отреагировал на случай со звонком Артеме Дзюбе в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

В одной из передач ведущий Артем Анисимов позвонил нападающему «Зенита» по телефону, задав вопрос касательно будущего в питерском клубе. Но на другом конце провода Анисимову ответил незнакомый человек.

«Матч ТВ» прямо в прямой эфир вывел вместо Дзюбы другого человека. Ну и что тут такого? «Зенит» вот со следующего сезона вообще на весь год собирается выводить вместо Дзюбы на поле другого человека. Или сборная России уже много раз выводила на поле вместо Дзюбы другого человека. Это, видимо, тренд такой.

А тут в очередной раз все докопались до несчастного федерального телеканала. Это и так драма: в сущности, ведущий «Есть Темы» Анисимов должен всегда в первых рядах получать новый телефон Дзюбы. Все из-за склонностей Артема и фамилии журналиста», – заявил в своем телеграм-канале Уткин.

Чуть позже Анисимов выкрутился из ситуации, заявив, что Дзюба постоянно меняет номер телефона.

Ранее стало известно Дзюба может покинуть «Зенит» и перейти в турецкий «Фенербахче».